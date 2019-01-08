平安銀行客戶抽獎連中兩部iPhoneX　銀行以App沒更新為由拒絕兌獎

是「賴帳」還是程式有「蠱惑」？平安銀行客戶楊睿（化名）向傳媒爆料稱，去年10月底通過平安銀行手機APP「平安口袋銀行」，參與該銀行推出的抽獎活動，明明連續兩日都抽中iPhoneX手機，系統卻不承認。 他致電工作人員詢問，對方則以「客戶手機App沒更新才導致中獎」為由，拒絕給予iPhoneX作為獎品。

楊睿表示，他在去年10月31日花10積分參加平安銀行手機App內的轉盤抽獎，代表中獎的黃色標記明明停在iPhoneX上，系統最終卻顯示他抽中「8積分」。（網上圖片）

楊睿表示，他在去年10月31日花10積分參加平安銀行手機App內的轉盤抽獎，代表中獎的黃色標記明明停在iPhoneX上，系統最終卻顯示他抽中「8積分」；次日他再次抽獎，黃色中獎標記又一次停在iPhoneX的位置，但系統同樣顯示他只抽中8積分。

據了解，該抽獎活動在去年10月至11月舉行，平安銀行用戶透過手機App，花費10積分即可參加，獎品包括「銀行積分」、「5元現金紅包」、「10元話費券」、「10元購物券」和「iPhoneX」。用戶按下抽獎後，黃色標記在排列成矩形的獎品區域順序移動，最終黃色標記停留在哪個獎品上，就表示中了該獎。

楊睿事後致電平安銀行工作人員詢問，對方回應指，經查證實他兩次抽中iPhoneX手機，但同時指出他的手機緩存太多、網速不好，「平安口袋銀行」App在2018年10月28日有更新版本，楊睿是沒有更新版本才導致中獎，銀行因此拒絕兌換獎品，並開出其他補償方案。

僵持逾2個月 以補償6000元告終

銀行一開始表示願意給價值50元（人民幣，下同）的銀行積分作為補償，後來再「加碼」到200元、500元和2000元，但楊睿都沒有同意。補償方案僵持逾2個月，平安保險旗下支付平台「壹錢包」客服於1月4日向楊睿開出「最終補償方案」，稱願意補償4000元。但楊睿表示，至少需補償6000元，該客服人員即表示無其他方案提供，並結束對話。

1月7日，楊睿（化名）向內媒《澎湃新聞》爆料。事件經傳媒介入曝光後，平安銀行態度軟化，終答允補償他6000元。

事件引起不少網民討論，有人直指平安銀行賴帳，亦有人認為程式可能有「蠱惑」，更新後的App設定好不會中獎：

不應該罰平安銀行違反合同法的罪嗎，還討價還價，應全額給兩部手機並賠用戶三倍失信損失。 平安銀行還在意兩部手機？ 原來的App是真隨機的，更新後的App是把大獎在後台去掉了的。 平安的意思是，要是更新了APP就中不了獎了唄！這麼大的公司也玩欺詐！ 更新前沒設計好這種遊戲無論如何都不會抽中手機的。

（澎湃新聞）