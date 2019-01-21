不滿兒子沉迷網絡失手用麵粉棍將其打死　西安六旬父獲刑8年

2017年，在西安做生意的重慶男子鄧某某（時年57歲）用麵粉棍打了沉迷遊戲的小兒子，最終28歲的小兒子最終不治身亡。近日，鄧某某因故意傷害罪獲刑8年。

西安市檢察院指控，2017年8月9日晚，鄧某某在其子鄧某（歿年28歲）居住的西安市一社區家中，因家庭矛盾與鄧某發生爭吵，遂用擀麵杖（麵粉棍）在鄧某的頭部擊打數下，致其受傷，後鄧某經搶救無效于同年8月18日死亡。經司法鑒定，鄧某符合鈍性外力擊打頭部致重型閉合性顱腦損傷死亡。

公訴機關認為，被告人鄧某某因家庭矛盾傷害他人，致人死亡，應當以故意傷害罪追究其刑事責任。

2018年11月16日，西安市中院開庭審理了該案。庭審中，鄧某某承認指控屬實，幾度落淚，稱自己沒有教育好兒子，也對不起兒子。鄧某某說，如果有改過自新的機會，他會好好做人，彌補妻子。

法院認為，被告人鄧某某因家庭矛盾故意傷害他人，致人死亡，其行為已構成故意傷害罪。經查，本案系因鄧某某管教子女不當引發的家庭悲劇，其主觀惡性和社會危害性較輕，且具有自首情節，又真誠悔罪，取得了家庭其他成員諒解，可依法減輕處罰，故作出前述判決。

一審宣判後，鄧某某表示不上訴，目前判決已生效。

（華商報）