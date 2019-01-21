揚州考古人員被打營地遭強拆　傳因考古地塊被拍賣　兩城管被拘

1月16日，江蘇揚州市桑樹腳考古工地兩名考古隊員被城管打傷、考古工地辦公室遭到強拆。 此事經媒體披露後，引發社會廣泛關注，國家文物局也於18日發出公函，敦促江蘇省就此事訪查督辦。 目前，涉事城管大隊大隊長已經被免職，兩名打人的城管已被拘役，受傷考古隊員則已經出院。

圖為考古人員與城管衝突後，其破碎的眼鏡。（翻攝網絡）

「一名考古工作人員被揍了肚子，另一名則被抱起來摔在地上，胳膊、頭部著地。」一位親臨現場不願具名的知情人士透露，桑樹腳地塊考古工作尚未結束，就接到揚州市瘦西湖街道和城管有關工作人員的口頭通知，要求限期拆除帳篷搬離考古現場。

實際上，這不是城管第一次催促桑樹腳考古團隊盡快搬離。現場工作人員透露，城管已經來了3次，還曾經趕出考古團隊，砌了圍牆。「但他們（城管）始終沒有出示任何文件和證件，就要求考古團隊搬離現場。」

圖為揚州桑樹腳考古地塊考古現場。（人民網）

而揚州市官方則聲稱，這次衝突事件，源自瘦西湖街道辦事處綜合管理大隊發現所轄部分地塊經常發生渣土垃圾偷倒事件。官方表示，城管人員嚴格巡查，「看到考古人員所在地塊圍牆破損、內有臨時搭建設施」，當場要求拆除，而考古人員未出示證照，所以雙方起了衝突。

不過，有媒體就挖掘出了更深層的原因。有知情人士指出，其實這塊考古地，在上個月（2018年12月）被當地政府以8.63億人民幣出讓，且出讓的土地有大部分是在考古隊的考古範圍內，而買地的企業是知名的中信泰富地產。也正因此，當地城管才屢次造訪，想驅逐考古隊。

事件發生後，迅速引起了廣泛注意。中國考古學會發表聲明，對事件中的受傷同行表示誠摯的慰問，並強烈譴責揚州考古工地暴力傷人事件。

此後，涉事的綜合管理大隊大隊長吳某被免職，「動手腳」的城管胡某、李某停職。警方正在全面調查。

目前，考古遺跡現場未受破壞、保存完好，受傷的考古隊員身體並無大礙，已經出院。

揚州桑樹腳唐宋時期大型建築群基址位於全國重點文物保護單位揚州城遺址內，也是揚州市人民政府公佈的首批地下文物埋藏區「揚州城遺址」的核心範圍，已經發現的遺存有大型建築磉墩基礎群、大型夯土台基等，出土有楊吳時期（902年－937年）的戳印瓦和蓮花紋瓦當、南宋時期大型鴟吻等建築構件。該遺址推測可能與晚唐及五代十國時期吳王楊行密故宅及舍宅為寺的「光孝院」、宋代鐵佛寺和光化寺相關，對於揚州城遺址的歷史沿革而言別具價值。

2017年6月12日，國家文物局批覆的《關於揚州市桑樹腳地塊考古發掘項目的批覆》顯示，同意在揚州市邗江區桑樹腳地塊進行考古發掘。國家文物局當時曾指，如有重要考古發現，應及時向國家文物局報告。

城市建設和文物保護之間的衝突由來已久，很多內地城市都曾上演過類似「鬥爭」。不過，內地「文物保護法」中本有明確規定，「進行大型基本建設工程，建設單位應當事先報請省、自治區、直轄市人民政府文物行政部門組織從事考古發掘的單位在工程範圍內有可能埋藏文物的地方進行考古調查、勘探。」

（中新網、澎湃新聞）