江蘇男看色情片「性急」夜闖老闆娘家　「巧遇」未鎖門幾性侵得手

防人之心不可無！江蘇一名女子半夜遭遇不速之客，被人強拉內褲，差點失身。 據了解，這起案件發生在江蘇連雲港海州區浦南鎮上，當地警方接到報案後，僅用兩小時就將逮捕疑犯。但讓女子沒想到的是，對她下手的人竟然是自己的同事。 目前，該名男子已被依法刑拘，案件正在進一步調查中。

嫌疑人張某被抓。（現代快報）

江蘇一名女子李某（化姓）家在海州區浦南鎮上有個店面，丈夫在外打工，店鋪由家裡其他人打理。李某有自己的工作，平時就帶著兩個兒子住在店裡。

1月20號凌晨1時，正在二樓睡覺的李某迷迷糊糊中聽到床邊有喘粗氣的聲音，她以為是調皮的小兒子又來撒嬌了。不過，接下來的情況卻將她嚇得不輕，回應她的不是小兒子的聲音，而是一隻有力的大手突然將她的頭按住，另一隻手開始猛拉她的內褲。

頓時間，李某清醒了，拼命地掙扎和呼救。正在樓下睡覺的大兒子聽到動靜，就衝上了樓，意圖不軌之人聽到有人上樓嚇得倉皇而逃。

嫌疑人張某在案發現場供出罪狀。（現代快報）

嫌疑人逃跑後，李某趕緊報警，當地派出所接到報警後，立即展開工作，不到兩小時就將嫌疑人抓獲。令李某沒想到的是，對她下手的張某竟然是她的同事。

面對審訊，張某交代，今年32歲的他離婚後一個人生活很空虛。

1月19日晚上，張某在家洗完澡後，拿出自己收藏的「黃片」觀看，越看越衝動，想到同事李某的丈夫平時在外打工，就騎車出門來到李某家樓下。

遭遇對方強烈反抗才逃走

馬虎的李某睡覺前不僅沒有將店面的捲簾門拉下，連對開的玻璃門也沒有鎖，只是將一把馬蹄鎖套在門把手上，結果張某輕而易舉就將門打開了。

進門後的張某先將外衣脫下放在樓下，隨後躡手躡腳上樓走到李某床邊，看到熟睡的李某，張某再也控制不住自己，後遭遇李某強烈反抗才逃走。

目前，張某已被依法刑拘，案件正在進一步調查中。事發後，李某也後悔不已，後悔睡覺前沒有把門鎖好，險釀大禍。

（現代快報）