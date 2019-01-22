5男子迫女友賣淫一日接20客　有人承諾結婚要對方為「未來」賺錢

「你唔做舞女我邊有錢，我冇錢點養你呀？」周星馳電影的橋段，最近竟然在現實中發生。5名四川籍男子強迫自己的女朋友接客賣淫賺錢，其中一人更承諾與對方結婚，要求對方為兩人的「未來」賺錢。

一名被告與賣淫女友之間的對話。（網上圖片）

1月21日，南寧市西鄉塘區法院公開審理一宗組織賣淫案。案情指，2017年8月至2018年5月，四川籍男子盧某、吳某夥同同鄉鄧某某等6人，組織賣淫女在廣西南寧一小區賣淫。他們還建立微信「工作群」發布信息，嫖娼者到該小區後，賣婬女便將對方帶至樓上。每次收取150元（人民幣，下同）肉金，其中50元交給賣淫組織，有些肉金亦會直接交給組織者。

令人震驚的是，6名組織者中有5人將自己女朋友當「搖錢樹」，迫她們賣淫。他們更規定女友一天必須接滿20個客人，如果對方沒完成「任務」，則會毫不客氣出手毆打。6人日常則遊手好閒，不時打牌玩樂，同時安排專人「睇場」，以逃避公安打擊，毆打威脅不聽話的嫖客。

有人聲稱女友賣淫 自己心裏也「不舒服」

2018年5月初，用作賣淫的小區即將拆遷，6人更加肆無忌憚，聯繫拆遷隊人員，租用樓內的3個房間繼續用於賣淫。直到5月30日，警方查處該地點，當場査獲4名賣婬女和嫖娼者，才揭發案情。

在當日的庭審中，1人因生病住院未參加庭審，其餘5人在庭上避重就輕，均稱自己是「打工」的，只是參與者，不是組織者，只是幫賣婬女買東西、打掃衛生。主審法官審問時，有人聲稱女朋友賣淫，自己心裏也「不舒服」，為此吵過一兩次架；亦有人承諾和女朋友結婚，要求她更「賣力」接客，為兩人未來攢錢。

據了解，該案未有審判結果，將擇期再次開庭審理。

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