高中閱讀理解文章原作者20分滿分僅得6分　自言情況「很正常」

一到中文考試，往往會有人質疑閱讀理解的原文作者是不是真能取得高分。最近，江蘇就有一名學生考完中文後，覺得一道現代文閱讀理解題目難度太高，考後通過微博聯絡原作者作答。對方很快便交出答案，但按官方的審題標準，這道20分為滿分的題目，她僅能取得6分。

該題目是王亞所撰散文〈清明〉，摘自散文集《聲色記——最美漢字的情意與溫度》。（網上圖片）

江蘇蘇州高中二年級語文統一考試上周結束。當地一名學生考試後，以微博聯絡現時在湖南株洲市教育局任職的王亞，稱對當日語文統考的閱讀理解題目感到很困惑，而該題目正是王亞所撰散文〈清明〉，摘自散文集《聲色記——最美漢字的情意與溫度》。他表示，很好奇原作者做考試題時是什麼感受，之後便將該題目拍照傳給王亞。

王亞覺得有趣，便在作答後把答案發給該學生。標準答案公布後，對方為王亞的答案逐一計分，得出的成績是6分，而滿分為20分。換言之，身為原作者的王亞亦遠遠未達「合格」水平。

原作者：沒想過會「禍害」你們

王亞得知自己的作答只得6分後，直言這很正常，因為寫文章和做題不一樣，「規則不一樣」。她也在微博發帖道，「要說句抱歉，沒想過會『禍害』你們」，又說「一道閱讀題做成人格分裂，真是難為你們了」。

王亞表示，她之前也是語文老師，從出題者角度來說，閱讀理解主要是考查學生依據文本進行理解與歸納的能力，而不拘泥於哪一篇文章。從最終的標準答案來看，王亞認為出題老師「幾乎把她文章想要表達的意思都寫出來」，標準答案甚至比她本人在寫文章時的考慮更周到。

湖南株洲市二中語文教研組組長嚴朝暉老師也表示，語文考試與文學鑑賞並不衝突，但兩者還是有本質區別，高中階段的語文學習主要是側重學生的思維訓練和文本解讀，標準答案也是需要經過集體討論研究，而按照這樣的要求，文章作者本人拿不到高分也很正常。

事件在內地網絡引起熱烈討論，甚至登上微博「熱搜榜」。有人質疑教育體制有問題；亦有人表示，閱讀理解只是命題人的理解：