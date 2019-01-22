【自投羅網】湖南劫匪潛逃15年以為被遺忘　去看守所探監變坐監

是「自投羅網」，還是「天網恢恢，疏而不漏」？湖南一名在15年前因搶劫被通緝的男子，以為已被警察遺忘，近日竟前往看守所探望朋友。他最終在看守所前落網被捕，探監亦變成「坐監」。

劉某平自白道，以為事隔多年警察已經認不出他。（網上圖片）

事件起源於2004年10月27日，四名歹徒假裝熟人，欺騙湖南益陽市月塘村村民殷某打開房門。持刀恐嚇對方後，4人搶走其家中金戒指、手機等貴重物品和現金650元人民幣。經立案偵查，公安機關鎖定4人身份，先後將其中兩人拘捕歸案，另外兩人被公安列為通緝犯追捕。

去年6月4日，警方成功將第3名疑犯拘捕後，4人只剩現年45歲的劉某平仍未歸案。據知劉某平為逃避拘捕，沒有申領更換新身份證，不使用通訊工具，更不與家屬保持聯繫，其行蹤飄忽不定，警方多年來也未能將他拘捕。

直到昨日（21日）中午，警方獲悉劉某平欲赴益陽市看守所會見在押者，遂組織警力前往部署。當日下午2時許，警員在看守所門口一汽車內將劉某平拘捕歸案。經審訊，劉某平對2004年10月夥同他人入室搶劫殷某財物一事供認不諱。他又自白道，以為事隔多年，警察已經認不出他，才想去探視下朋友，怎料最終變成「自投羅網」，面臨牢獄之災。