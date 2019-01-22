山西晉城數百學生學籍離奇「失蹤」或無法高考　仍有學生不知情

內地媒體報道，近日有學生家長反映稱自己的孩子就讀於山西晉城一所名為鳳蘭學校的寄宿制民辦學校，可上到高二了才發現沒有學籍，未來不僅無法領取高中畢業證，甚至可能無法參加高考。

幾百名學生的學籍「失蹤」

據中國之聲《新聞縱橫》22日報道，2018年11月起，在晉城鳳蘭學校讀高三的學生稱，自己報名參加畢業前的會考，被要求填寫學籍號時才發現自己並沒有學籍。有高二學生家長聽聞消息後，立即趕到教育局查詢，結果顯示，當地教育局系統中有幾百個學生都沒有學籍。據悉，沒有學籍的學生將無法拿到高中畢業證，也可能無法通過常規途徑參加高考。

報道稱，目前被曝出存在學生沒有學籍的情況的年級是現在的高三和高二年級。而該校高二年級12個班共計700餘人，學校統招計劃約300多人，也就是說，僅高二年級就可能有近400名學生沒有學籍，但由於還有不少學生尚不知情，這一數字還有待學校和教育局的確認。

山西晉城鳳蘭學校數百名學生無法參加高考，臨近高三才發現學籍竟然「失踪」。圖為鳳蘭學校高三2018屆高三畢業典禮暨高考考前誓師大會。（晉城新聞網）

校方：沒有學籍的情況每年都有

報道稱，晉城鳳蘭學校法定代表人為王鳳蘭，成立登記日期為2010年5月，註冊資本5萬元人民幣。有家長表示，鳳蘭學校在當地招生的分數相對較低，當初報名時主要考慮希望孩子讀一所高中而不是職高或者中專，才報考了鳳蘭學校。入學時學校也承諾「不必擔心學籍」等問題。

而對於超額招生的情況，鳳蘭學校相關負責人表示，像學生沒有學籍的情況之前每年都有，每年也都「妥善」解決了問題，學校正在和家長溝通尋找解決方案。

但有學生家長透露，所謂的解決方案，就是學籍沒有辦法補救，學生或者選擇轉職高、或者以社會考生方式報名參加高考。而對於這樣的方案，學生家長普遍難以接受。

教育局將追究校方責任

對此，晉城市教育局相關負責人表示，目前正在尋找妥善解決問題的方案，但關於鳳蘭學校應招生規模和超額超生規模等情況，並未做詳細的說明，只表示會追究相關方的責任，「現在追究責任，肯定要追究，追究學校的責任，追究我們（晉城市教育局）的責任，上級部門該追究我們的責任也追究，我們該追究學校的責任也要追究，但是這個事實現在已經發生了。」

（綜合報道）