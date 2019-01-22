【養父是殺父母仇人】河南少年改回舊姓：不想見他，也不想說他

河南信陽商城縣的陳氏夫婦在2001年被殺，年僅一歲多大的兒子小峰被搶走。警方在去年終尋獲失蹤多年、如今已19歲的小峰，更揭發其養父張開勤就是當年的殺人兇手。結果小峰不知情的情況下，認賊作父長達17年。 得知真相後的小峰近日接受傳媒訪問，語帶恨意表示「我不想見他（張開勤），也不想說他」。

據《華商報》報道，小峰如今已變更戶籍，從張姓改回陳姓。小峰以前對自己的身世沒有懷疑過，並相信養祖母所說小時候父母離異，父親因為犯罪而在監獄服刑。小峰坦言如今有另一個「家」，同時亦會想念曾經相依為命的養祖母和姊姊（張開勤長女），親情難以割舍。

張開勤殺死小峰的父母後，將小峰抱回家撫養。（網上圖片）

但小峰表示，如果讓他選擇，他還是會選擇回去真正的家鄉，與亡父的弟弟等家人一起生活。小峰又透露，現階段想要好好上學讀書，考入好大學找到好工作，好好孝順家人和養祖母，農曆新年則會與叔父等人去拜祭親生父母。

小峰語帶恨意去談論殺死自己親生父母的養父，稱「我不想見他，也不想說他」。（華商報）

事發在2001年5月26日，陳緒兵夫婦遇害，1歲零8個月大的兒子小峰則下落不明。警方經比對後，在2018年5月發現開封市杞縣有一名張姓少年的DNA與陳緒兵高度相似，確定其就是當年的小峰。張姓少年的父親張開勤在2005年7月因拐賣婦女被判處無期徒刑，其後一直在安徽省蚌埠監獄服刑。據張開勤供述，案發前他暫住在陳緒兵家中，見到小峰長得乖巧可愛，遂心生歹念。同年5月25日晚，張開勤登門拜訪，其後就撿起紅磚猛擊陳緒兵後腦致其當場死亡，隨後又在抱走小峰時不慎驚醒陳緒兵妻子，遂再用磚頭和鋤頭將其打死。

有律師指出，張開勤雖然正為拐賣婦女罪服刑，但殺人及拐賣兒童皆屬重罪，最高可被判處死刑。一旦提出公訴後，新舊判決會合併執行，並會扣減舊判決的已執行刑罰。

（華商報）