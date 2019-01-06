男子因「孩子可愛」殺其父母搶嬰兒　孩子不知情「認賊作父」17年

2001年，河南商城縣的陳氏夫婦在家中被殺害，他們一歲多的兒子被搶走失蹤。 2018年，警方找到失蹤男孩，而兇手竟是男孩叫了17年爸爸的養父的張某。張某對殺人搶嬰的犯罪事實供認不諱，稱當年他發現陳家小兒子長得可愛，頓生歹念，於是殺害陳某夫婦，搶走孩子自己撫養。 據了解，被拐的孩子現在已經回到老家，和親人團聚。

當年年僅一歲半的小峰。（影片截圖）

據死者陳某的侄女陳敬菊介紹，2001年5月26日下午6點多，陳敬菊和奶奶正在家中吃晚飯，突然聽到鄰居大喊：「你大伯和大媽（伯母）出事了！」

她和奶奶趕忙跑到大伯家，只見大伯和大媽已不幸遇害，年僅一歲半的堂弟小峰（化名）離奇失蹤。

當地警方立即立案偵查。警方發現，在附近村莊時常出現的張姓「遊醫」，案發後突然失蹤，有重大嫌疑。警方進行了大範圍走訪，並找到專家為嫌疑人畫像，但當地無人能說清「遊醫」的具體去向，線索中斷。

警方還找到專家為嫌疑人畫像。（影片截圖）

不過，民警始終沒有停止對該案的調查，直至2018年，民警多方努力，發現河南開封杞縣一張姓男孩的基因與17年前殺人搶嬰案的死者相近。

兇手已因拐賣婦女被判無期徒刑

民警立即對這個男孩的家庭背景、出生來歷開展調查，2018年7月，警方提取男孩基因信息檢驗發現，這個男孩就是死者陳某和蔡某的兒子。

至此，案件有了重大突破，男孩的養父張某進入民警視線。警方發現，男孩的養父張某體貌特徵、生活經歷、謀生特長、活動區域等都與案發現場刻畫的「遊醫」特徵一致。而張某已經於2004年10月因拐賣婦女被判處無期徒刑，在安徽省蚌埠監獄服刑。

犯罪嫌疑人張某。（影片截圖）

商城警方將張某押回信陽商城再審。張某對殺人搶嬰的犯罪事實供認不諱。

據張某供述，2001年3月，他通過看病認識了被害人陳某，後暫住在陳家。張某發現陳家小兒子長得可愛，頓生歹念。2001年5月25日晚飯後，張某接連將陳氏夫婦殘忍殺害後，將小峰抱走。

據了解，目前，小峰已回到商城與親人團聚。

（大河報）