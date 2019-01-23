【有片】打賞文化盛行　專家：課金者通常人際關係差又想識朋友

網絡直播的興起令一眾男女主播坐在鏡頭前就有不錯的收入，這些錢不是天跌下來，而是靠觀眾打賞，甚至有觀眾會為打賞主播而傾家盪產。 有關注沉溺上網的組織指，喜愛打賞的網民或者是因為人際關係差，所以希望透過網上平台去識新朋友，呼籲他們與網友牽涉到金錢往來時，要三思而後行。

內地不時發生大額打賞主播的新聞，去年10月山東有一名男子將原本用來置業的26萬元（人民幣．下同），全數打賞予女主播，以為可以和對方成為情侶。但當男子無能力再打賞後，女主播就立即提出分手；兩年前江蘇一間房地產公司的會計，其挪用公款近千萬元去打賞予十多位的女主播，事件被揭發終惹上官非，被判處有期徒刑7年。

網絡打賞方式眾多，用家只需按幾個按鈕就可打賞直播主，或者會不知不覺就投入多了金錢。

在香港，網絡沉溺輔導中心主任鄧震宇表示，沉迷打賞的用戶普遍在現實中的人際關係都不太理想，所以希望在網絡世界找到朋友。鄧震宇解釋，沉溺者一來對自己的觀感較內斂，二來說話技巧不是太出色，如果在網上與其他人接觸相當會比較容易，因為可以避開不懂得回答的問題，也可以以打字或表情符號代替說話去表達。當在網絡世界與其他網友或男女主播建立關係，慢慢或會覺得是能夠信任的，當對方提出要幫忙，他們也不會拒絕。

但鄧震宇同時又認為不應封殺網上交友這個渠道，但就應該多花些時間了解這些網絡世界的朋友是否值得交心，如果牽涉到金錢往來，更應該事先與家人商量。