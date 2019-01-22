【有片】雪龍號南極撞冰山後影片曝光　船頭甲板堆滿冰雪達250噸

正在執行中國第35次南極考察任務的極地考察船雪龍號，上周六（19日）受濃霧影響下與冰山相撞，幸無人員傷亡。 內地官媒在周二（22日）公布事後的片段，可見雪龍號的船頭甲板堆滿大量冰雪。

雪龍號的船頭甲板堆滿冰雪。（影片截圖）

據此前報道，雪龍號當時正在阿蒙森海密集冰區航行，碰撞發生時船速為3節（約每小時5.56公里）。雪龍號事後船首桅桿及部分舷牆受損，但壓載水艙、油艙、主機及其他船舶動力設備、通訊導航設備均運行正常。從片段中可見，雪龍號的船頭甲板滿布冰雪，初步估計有400立方米，重量高達250噸。

雪龍號在去年11月2日從上海中國極地考察國內基地碼頭出發前往南極。（視覺中國）

中國自然資源部回應指對事件高度重視，已立即研究部署並展開應對工作，首要會是人員安全，同時亦會對監測船舶狀態，安排檢修受損部位，並在確保安全的前提下，制定後續科考作業方案。資料顯示，由351人組成的中國第35次南極考察隊，在去年11月2日乘搭雪龍號，從上海中國極地考察國內基地碼頭出發前往南極。按照計劃，今次考察任務將有最新南極科考站羅斯海新站的建設、泰山站二期工程收尾、固定翼飛機考察和國際合作等工作。

（綜合報道）