【恩斷義絕】男子分手後要求前女友歸還所贈禮物　內衣內褲都要還

男女分手就是要「恩斷義絕」？家住重慶的一名女子本月與相戀5年的男朋友分手，對方要求她歸還交往期間收到的一切禮物，連內衣、內褲都要還，直言「我就是燒了都不給你」。

男子揚言「就是燒了都不給你」。（網上圖片）

1月10日，現居重慶的26歲女子張旻（化名）致電相戀五年的27歲男友梁波（化名）分手。當日下午，張旻到對方家中歸還梁波送她的戒指和兩條項鍊。梁波卻認為她歸還的物品遠遠不夠，更列了一堆清單，說：「其他東西你也要還我......我送你的衣服、包包、內衣都是幾百幾千的，你是不是該還我？」

次日，張旻把梁波買給她的5件衣服和3個袋子帶到其家中，把東西扔進屋內就走。沒想到，她隨即接到梁波的微信訊息，稱：「我以前送你那套內衣沒還，說了全部要還，麻煩你還回來。」張旻反問：「你是不是有病。你拿去送給下任嗎？」沒想到梁波卻說：「不管你事，勞資（按：老子）就是燒了都不給你。」

男子懷疑女友出軌背叛

張旻表示，自己和梁波是大學同學，兩人畢業後一起到重慶發展，對方的工作卻一直不如意，更經常對她發脾氣，「家裏人覺得他不靠譜，我也覺得我們倆越來越合不來。」因此決定和男友分手，原本想好聚好散，沒想到對方卻給她難堪。

梁波則就事件稱，他懷疑女友出軌背叛，被她「綠」了，氣不過才這樣做的。他說，自從張旻和朋友合夥開店之後，對他就非常冷淡，經常接到男的給她打電話。不過，張旻對此表示完全是無稽之談，強調跟自己合作的朋友都有女朋友，也電話都是簡短通話，也從未在深夜打過電話。

張旻的好朋友陳雨（化名）表示，印象中梁波平時為人挺大方，但是有些愛鑽牛角尖。有一次張旻讓梁波先幫她付錢，自己過後再還給他，沒想到梁波一路上都在不斷重覆還錢的事：「你說好是借的，就是借的，借的就是要還」。就分手時讓張旻還衣物一事，陳雨也很生氣：「這分明是要給對方難堪。」

事件亦引起不少網民討論，大多覺得男子有問題，反問為什麼這種人都有女朋友：