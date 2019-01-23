武漢八旬老兵長期偏頭痛　就診驚覺砲彈碎片藏腦內71年

2018年12月，武漢一名八旬老人，因為突發腦梗住院。在醫院檢查做核磁共振時，意外發現他的右耳後面有塊指甲大小的金屬碎片。原來，老人當年曾參加國共內戰，而這快碎片是一塊砲彈彈片，是老人當年在一次戰鬥中受傷所留下的，至今已經71年。 不過，在醫院觀察幾天後，自覺病情不重加上嫌做手術不便，老人執意回到了家，並沒有進行手術。

武漢老兵王克德與他膝下四位女兒。（楚天都市報）

據悉，這名老人名為王克德，1931年出生於江蘇省沐陽縣。1948年國共內戰時期，17歲的他參加縣大隊（民兵組織），後來帶著3顆手榴彈加入野戰軍。

當年11月淮海戰役打響後，一天夜晚，王克德和同連隊的其他兩名戰士到一個集鎮附近偵察敵情，他在行動中受傷。起初他只是感覺脖子上有液體，但沒在意，事後才發現已經受傷流血。不過，由於戰事緊張、醫療條件有限，王克德以為是小擦傷，僅僅進行了簡單包紮。不想，經遺留下一塊彈片，直到71年後才取出。

內戰結束後，他又隨軍入朝，參加了朝鮮戰爭，最終於1955年從朝鮮回國。之後王克德回家鄉結婚，並於1956年轉業復員。

王克德1958年2月調到武漢工作，從此定居武漢。王克德有6個女兒，在其大女兒王京平表示，父親從1962年開始就有「偏頭疼」的毛病。每當感覺右邊頭部內有螞蟻在爬、像蜜蜂一樣嗡嗡響時，王克德就拿手拍打頭部，有時候會用書本等物拍打。

「以前常聽母親說，父親晚上睡覺不是踢腿就是揮舞胳膊，我們都不相信。」王克德的三女兒王春梅介紹，自從母親去世，她們幾姊妹晚上輪流陪父親住，經常半夜裡看見父親在揮舞胳膊。她將父親叫醒，父親說剛才做夢夢到還在打仗。

在王克德的右邊大腿上，有一塊長約14厘米、寬約6厘米的皮膚發黑。兩隻腳10個趾頭上，都有一小截發黑。這是在朝鮮戰場上落下的凍傷後遺症。「與那些犧牲的戰友們相比，我覺得自己很幸福了，我很滿足。」王克德說。

（楚天都市報）