【供不應求】陝西捐精者大減合格率偏低　專家：已是全國普遍現象

陝西省在2017年有多達1800人捐精，但去年卻只剩下756，減少近6成，且捐精合格率屢創新低，最新僅得15.29%。 有專家認為上述情況已在全國各地普遍存在，已引起業界高度重視。

其中一名23歲的捐精者小強是在校大學生，他表示臨近寒假，考試大致完結，捐精主要是為了在寒假有錢用，順利的話將會獲得兩三千元（人民幣．下同）。另一名捐精者小李則指，捐精是一個漫長過程，必須經過連串檢查合格，而所得的報酬對大學生或剛畢業的人而言尚算不錯，故此捐精者大多數都是該些人群。

陜西省精子庫副主任張洲表示，隨着全面開放二孩政策，精子需求只會愈來愈高，但捐精人數卻逐年下跌，已窒礙全省的生育情況。（華商網）

但據中國精子庫的公開數據顯示，近年來全國不孕不育患者增加，至今已超過4000萬人，且呈年輕化趨勢。其中男性不育達到40%，患有「無精症」的則佔15%至20%，至於需要輔助生殖助孕的育齡婦女亦有300萬人。陜西省精子庫副主任張洲表示，隨着全面開放二孩政策，精子需求只會愈來愈高，但捐精人數卻逐年下跌，已窒礙全省的生育情況。

張洲表示，不少捐精者是大學生，但現時學校管理嚴格，學生社團活動需要層層審批，提出集體捐精多數會被學校直接否決。另外，張洲坦言補貼費用不高也是制約捐精人數的重要原因，一般捐精者需要往返10次才能完成整個捐精程序，然後得到約3000元的補助。西安城南某大學的學生會幹部更指，單從捐精自身的經濟補償來講，精子質量合格的情況下每次只有約200元，不合格更僅得50元補償，「車錢都蝕埋」，故應考慮將被動變成主動，令捐精成為像捐血一樣的高尚地位，就能大大提高大學生的積極主動性。

另一方面，張洲認為捐精合格率偏低亦是其中一個問題。以陜西省精子庫為例，2011年精子庫成立至今共有萬多人捐精，但合格率由最初的近30%逐年下降，去年更只剩15.29%。雖然捐精者以20歲到30歲居多，其中大學生所佔近半，是名符其實的「精壯男子」，但精子質量依舊正在下降。

（華商報）