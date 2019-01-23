【手機App上任睇】內地作家江南訴蘋果侵權　終審勝訴獲賠23萬元

內地著名作家江南（原名楊治）早前提告美國蘋果公司「侵害信息網絡傳播權」，蘋果一審敗訴，上訴至北京知識產權法院後仍舊被駁回。事件擾攘3年後，蘋果公司最終在去年年底賠償江南經濟損失及合理費用合共23萬元（人民幣．下同）。

事緣於2015年，江南發現在未經授權下，其《九州縹緲錄》系列作品可在AppStore中下載名為「江南方想夢入作品全集」的應用程式後就能任意閱讀，又或透過iTunes將作品下載至電腦，繼而連接到iPhone、iPad、iPod touch等蘋果旗下產品上閱讀。

江南的《九州縹緲錄》系列作品未經授權下可在App Store中下載應用程式後任意閱讀。（資料圖片）

江南認為蘋果公司提供網絡服務，對AppStore中存在的侵權應用程式具有主觀過錯，沒有盡到合理注意義務，疏於審核管理，訴求要刪除相關應用程式，並賠償經濟損失122.4萬元及合理律師費用3.2萬元。

法院一審認定，AppStore在中國的經營公司艾通思公司是蘋果公司全資附屬子公司，蘋果公司一方面提供涉案應用程式的下載服務，另一方面亦與開發商簽訂協議，承擔包括協議內容、政策修改，應用程式的審核、分銷和撤銷等重要職責，是AppStore實際經營者。

此外，雖然涉案應用程式是由第三開開發商獨自完成，但蘋果公司作為AppStore的經營者，對AppStore及通過AppStore傳播的應用程式具有很強的控制力和管理能力，可被認定未盡合理注意義務，具有主觀過錯，構成侵權。法院最終判處蘋果公司應賠償江南經濟損失20萬元，以及合理費用3萬元。