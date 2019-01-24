四川賊仿傚二郎神額頭紋眼冀所向無敵　偷電動車被捕

近日四川省西昌市警方破獲了一宗電動車盜竊案，拘捕了三名疑犯。 特別的是，其中兩名疑犯額頭上紋有菱形似眼睛形狀的紋身，他們稱之為「第三隻眼」，希望有了這個紋身便可以像《封神榜》中的二郎神楊戩一樣所向無敵。

兩名疑犯在額頭紋上「第三隻眼」，希望可以像二郎神楊戩一樣所向無敵。（《紅星新聞》）

兩名疑犯在額頭紋上「第三隻眼」，希望可以像二郎神楊戩一樣所向無敵。（《紅星新聞》）

1月13日上午，西昌警方接到兩個報警電話，稱停放在樓下的電動車被盜。警方經過研判分析，將兩件案件歸為連環盜竊案，並展開偵查。在17日晚上，警方成功將三名疑犯拘捕，三名疑犯對犯罪事實供認不諱。

據有「第三隻眼」紋身的兩個疑犯聲稱，他們在外打工時看到同伴紋身覺得好看，同時也覺得紋身是一個小團體的標識，於是在額頭上紋了「第三隻眼」。他們希望有了這個紋身便可以像《封神榜》中的二郎神楊戩一樣所向無敵。

在TVB的2001年電視劇《封神榜》中，由錢嘉樂飾演楊戩一角。（網絡圖片）

楊戩是一個武神，又稱為二郎神，出現在《封神榜》、《西遊記》等故事之中。在TVB的2001年電視劇《封神榜》中，即由錢嘉樂飾演楊戩一角。

（《紅星新聞》）