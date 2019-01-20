【泡泡浴？】廣西12歲男童全祼受困洗衣機內　消防員：可能在洗澡

上周二（15日），廣西梧州一名12歲男童被困在直立式洗衣機內，難以動彈，要經由消防員將鐵製滾筒剪開後救出。經消防員判斷，男童可能在洗衣機內洗澡，最終惹禍。

12歲男童被困在直立式洗衣機內，要經由消防員將鐵製滾筒剪開後救出。 （影片截圖）

事件發生於上周二晚上9時半左右，消防員接到梧州萬秀區一戶居民求助，到達現場發現一名12歲男童被困在洗衣機滾筒內，因膝蓋和屁股被頂住而無法脫身。由於當時氣溫較低，男童因寒冷和害怕，情緒比較緊張，不斷叫喊「好痛」，其母親則在旁出言安慰。

了解基本情況後，消防員用剪刀、老虎鉗等救援工具將洗衣機鐵製滾筒剪開，再由兩名消防員合力將鐵製滾筒拉開，使男孩被頂住的位置出現鬆動。經過近50分鐘救援，男童最終被成功抱出。經檢查，男童除膝蓋被頂住的部位出現淤痕外，身體並無大礙。

消防員表示，男童當時全身裸著，下半身以跪姿被困在洗衣機滾筒內，洗衣機內有水又有淋浴露的泡泡，可能正在裏面洗澡。

事件傳到網上引起不少網民討論，大多指責男童不該在洗衣機洗澡，甚至直言他是「智障」：