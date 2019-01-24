【不擇手段】用鐵鎖自斷骨頭扮被撞傷　廣西破「碰瓷黨」拘4人

廣西桂林疊彩區警方近日破獲一個「碰瓷黨」，4名疑犯目前已被警方提前批准逮捕。 不法份子會先用石頭或鐵鎖打斷自己的骨頭，然後再騎單車到偏遠路段犯案，同時更會有人假冒家屬出面索錢。

疑犯指認犯案現場。（微信）

其中一名受害市民王先生月初向警方報案，稱被碰瓷黨騙去2萬元（人民幣．下同）。據王先生表示，事發1月2日凌晨5時許，當時他正駕駛三輪車行經一條小巷，「哪知超車時卻碰上了一輛迎面騎過來的自行車（單車），騎車人當時就摔倒在地，捂着左邊肩膀疼得直叫，旁邊有一個人要求我趕緊帶他到醫院檢查。」

王先生表示，經醫生診斷後，該名騎車人左側鎖骨骨折，需要住院兩個月，醫療費至少2萬元。王先生其後就接到聲稱是家屬的電話，要求協商賠償問題。王先生無奈下只好應要求賠償，未料該名騎車人在翌日正要動手術之際突然失蹤。王先生進一步向醫生了解騎車人的傷勢，發現原來其骨折是舊傷未瘉。

涉案4人是流竄全國多地犯案，分工明確。（微信）

警方接報後展開調查，成功鎖定兩名疑犯，並在通宵埋伏後將其逮捕歸案，同時亦順帶拘捕另名兩名疑犯。警方指，涉案4人是流竄全國多地犯案，分工明確。其中一人在犯案前先故意用石頭或鐵鎖砸斷自己骨頭，然後選擇偏僻地段作為犯案地點，看到騎三輪車的車主靠近，就會故意晃動單車致傾斜倒地，造成被撞受傷的假象。

警方坦言，此種手法相當「逼真」，「與以往的碰瓷者不願去醫院不同，他們是真有傷，所以會催着受害者帶自己去醫院拍片檢查。這時，其他成員便充當家屬出面與涉事駕駛者協商賠償，或以恐嚇的方式迫使對方賠償，得錢後便逃之夭夭。」

（南國早報）