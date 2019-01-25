【保外就醫兩度遭拒】河北85歲老太獲假釋出獄　距刑滿剩2個月

內地媒體25日報道，曾申請保外就醫被拒的河北灤平縣八旬老太李淑賢被獲准假釋出獄，實行非監禁刑罰社區矯正，已被其女兒接回家中。

服刑期間，李淑賢女兒曾兩度申請母親保外就醫，遭到拒絕。（網上圖片）

報道稱，河北省石家莊中院於2019年1月24日作出的刑事裁定書顯示，李淑賢在服刑期間「認罪悔罪，積極接受改造，確有悔改表現，其原居住位址區矯正組織已表示接受其矯正，對其監督管理，符合法定假釋條件」。

據悉，現年85歲的李淑賢，因舉報他人非法毀林等事多次去北京上訪，2016年被判尋釁滋事罪獲刑兩年半，關押於河北省女子監獄，刑期自2016年11月18日起至2019年3月21日止。李淑賢女兒關桂俠稱，服刑期間，李淑賢兩次腰椎骨折，生活不能自理。關桂俠曾兩度向河北省女子監獄申請將母親保外就醫，遭到拒絕。此事被媒體報道後，引起廣泛關注。

此前，河北監獄管理局曾回應稱，老人李淑賢的實際狀況尚未達到保外就醫嚴重疾病範圍規定的標準，也不符合「生活不能自理」的規定，不具備保外就醫條件。

李淑賢的代理律師其後再次向河北省司法廳、河北省監獄管理局、河北省女子監獄寄出了《暫予監外執行申請書》。此後，河北省女子監獄將李淑賢的假釋材料遞交至石家莊市中級人民法院，該院於2018年12月11日立案。一個多月後，李淑賢獲得假釋批准。

（澎湃新聞）