成都無牌醫生將女患者麻醉後強姦　多項罪成獲刑6年4個月

去年（2018年）年中，家住四川成都的李女前往當地一間醫院做手術治療腋臭，不料在麻醉後竟遭到醫生性侵犯。涉事醫生事後被捕，警方更查出他使用假證行醫。 案件近日在成都雙流區法院宣判，涉事醫生因強姦罪、搶奪罪和使用虛假身份罪，被判監6年4個月。

事件發生後，有家屬來到醫院拉橫額抗議。（網上圖片）

事件發生於去年5月10日。受害人李女事前與現年35歲的醫生羅平聯絡，到其上班的雙流區某醫院治療腋臭。羅平當日將李女帶進醫院檢查室，先給她注射鎮靜藥物，使之進入昏睡狀態，再趁機強姦李女。李女甦醒後，發現羅平與自己發生性關係，當場表示反對，並拿出手機準備報警。

羅平見狀即搶過李女的手機，表示希望和她「協商處理」。李女不同意，並在檢查室大聲呼救，引起醫院工作人員的關注。李女之後趁機打開檢查室房門離開，再用醫院工作人員的電話報警。羅平見房門打開後隨即逃離現場，將李女的手機及身穿的工作服丟棄在大街上的垃圾桶內，後離開成都。

偽造資格證件執業

事後，李女表示事件令她很疲憊、很崩潰；醫院方面則被指不願承擔責任，有家屬來到醫院拉橫額抗議；亦有網民稱認識李女家人，說李母因事件「激動的要跳樓了」。羅平則於同月12日在南充市儀隴縣被警方拘捕歸案。

辦案人員經查發現，羅平沒有取得醫師資格證和醫師執業證。他於2017年6月開始在雙流區某街道開設的「1+1服務中心」從事醫療活動，並辦理虛假的醫師資格證、醫師執業證和身份證，向雙流區某醫院提交。他又於2016年至2018年期間，階段性在雙流某醫院坐診。

2018年5月25日，成都雙流區檢察院以涉嫌強姦罪對羅平批准逮捕。經審查後以涉嫌強姦罪、搶奪罪和使用虛假身份證件罪將羅平起訴至法院。近日，雙流區人民法院經開庭審理，最終判處羅平犯強姦罪、搶奪罪和使用虛假身份證件罪，數罪併罰，判處其有期徒刑6年4個月，並處罰金人民幣4000元。