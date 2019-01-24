10年來沒斷炊過　成都春節前向低收入者發300元「利是」

近日，四川成都市政府辦公廳出台《關於向全市城鄉低收入群體發放一次性價格補貼的通知》，決定在2019年春節前向全市低收入群體每人發放300元（人民幣，下同）的一次性補貼，此次價格補貼將於2019年2月3日前發放到位。

成都市就春節發放補貼，已連續10年。（VCG）

成都市發改委相關負責人表示，希望通過向城鄉低收入群體發放春節一次性價格補貼，切實減輕物價上漲對低收入群體基本生活的影響，幫助低收入群體度過一個歡樂祥和的春節。

據悉，此令明確要求補貼應於2019年2月3日前發放到位。其中，對非集中供養人員的補貼發放到個人，對集中供養人員的補貼發放到集中供養機構，由集中供養機構統籌安排使用。

本次價格補貼發放對象涵蓋2018年12月份登記在冊的全市城鄉貧困對象、重點優撫對象（享受撫恤和生活補助的人員）、城鄉貧困人員、孤兒、邊緣家庭困境兒童和2018年12月份領取了失業保險金的失業人員等共40.7萬人，補貼資金1.2億元。

值得注意的是，成都市向低收入群體發放春節一次性價格補貼已經堅持有十年多的時間，特別是2011年建立物價上漲與低收入群體價格補貼聯動機制以來，發放春節一次性價格補貼就一直沒有中斷過。

（澎湃新聞）