【禍從口入】湖北8歲女童肺部傳出哨子聲　醫生檢查發現誤吞筆蓋

湖北鄖西縣一名8歲女童連日咳嗽，一直未有好轉。醫生聽診時更發現，她的體內竟然傳來吹哨子的聲音。 經拍片檢查，發現女童早前誤吞筆蓋，筆蓋之後掉入支氣管內才造成上述症狀。經過手術治療，女童最終恢復健康。

8歲女童誤吞筆蓋，導致連日咳嗽，肺部傳出哨子聲。（示意圖）

家住湖北鄖西縣的8歲女童圓圓（化名）早前突然反覆咳嗽，家長帶她到當地醫院檢查，初步考慮是肺炎，但打針消炎治療幾日，其症狀卻一點也沒有好轉。前天（26日），女童父親帶她到規模較大的十堰市太和醫院治療。

太和醫院的醫生聽診發現，圓圓隨著呼吸，肺部可以聽到像吹哨子一樣的聲音，懷疑氣管有問題。拍片檢查後醫生大吃一驚，發現她右側支氣管內竟有一個圓錐狀的異物，將支氣管頂住。幸虧異物中間有個小孔可以通氣，才不至於讓她呼吸困難。

做功課咬塑料筆蓋 一不小心將之吞下

經詢問，圓圓稱她早前一邊做作業，一邊咬塑料筆蓋，一不小心把筆蓋吞下。當時已經出現劇烈咳嗽，她又不敢跟父母說，就一直忍著，沒想到咳嗽越來越嚴重。

當日，太和醫院醫生郭家龍通過胸腔鏡微創手術，成功取出在圓圓體內的塑料筆蓋。他表示，氣管、支氣管異物是兒科常見的急症，多見於5歲以下的兒童，臨床表現為劇烈嗆咳、呼吸不暢、氣管拍擊音，以及阻塞性肺不張或肺氣腫症狀。較小異物進入氣管內後可出現劇烈嗆咳、呼吸困難。如果異物較大，則可能引起孩童嚴重缺氧，導致低血氧症，甚至窒息而死亡。