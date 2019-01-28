【阻住地球轉】擋地鐵車門鬧交　湖北夫妻累列車延誤2分鐘被拘

夫婦吵架本是尋常事，但如果影響他人就不免神憎鬼厭。在湖北武漢，最近就有一對夫婦在地鐵車門處吵架推撞，令車門無法關閉，終導致列車延誤，全車人要多等超過2分鐘。

武漢軌道警方對夫妻兩人作出行政拘留5日的處罰。（網上圖片）

+ 4 + 3 + 2

家住武漢東湖高新區的熊女和丈夫閆男因家庭糾紛，最近一直談論離婚。1月26日上午，夫妻倆在家吵架後，熊女離開家門，搭乘地鐵外出辦事，其丈夫也緊隨其後跟上地鐵。因不滿丈夫跟隨，熊女在某個站突然下車，閆男見狀也跟著下車。此時，熊女大聲喊道：「你再跟著我，我就跳下去！」

說畢，熊女再次上車，閆男卻又跟著妻子上車。為了不讓丈夫跟著自己，熊女在列車即將關門的時刻便推丈夫下車。兩人在車門處推推撞撞，致使列車開關門的蜂鳴器一再響起，無法關門。現場站務人員極力勸阻這對夫妻不要再吵鬧，但多次警告無果，對方反而叫嚷道：「報警就報警！」

兩人被罰行政拘留5日

見勸阻無效，站務人員便強行將這對夫妻拉下車，並報警求助。據知事件終導致列車延誤2分23秒。

警員接報到達現場後，將這對夫妻帶至警務室。經進一步調查，兩人對妨礙交通工具正常行駛的違法行為供認不諱。根據《治安管理處罰法》，武漢軌道警方對夫妻兩人作出行政拘留5日的處罰。

網民熱議：