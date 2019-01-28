【中國漫遊】內地興起租男女朋友過年見父母　平台欠監管亂像叢生

農曆新年將至，不少在外省打工的子女都會回鄉過年，部份人要面對被父母催婚催拍拖的問題。 有人就想到租借異性扮成男女朋友，企圖瞞騙父母，相關的網站和手機程式亦應運而生，但由於欠缺監管，亂象叢生，成為犯罪分子的目標。

網絡租友的起源，最早能查到的是2008年，一名叫陳瀟的女孩出租自己的閑暇時間。此後，越來越多的人有了租友的需求。2011年有一些商家通過電商平台提供租友服務，以便「在過年時期應付家庭長輩的檢查」。此後，一些租友網站和App租友平台也隨之誕生。

在過年前夕，一個租友網站亦特別多人發帖。有男的搵假女朋友的，亦有女的找臨時男朋友，更有人發帖表明自己可出租。費用由可按時薪或日薪計算，日薪每日由數百元至2600元不等。

不過這些租友網站陷阱處處，有男會員表示支付了訂金和為對方購買機票後，對方就消失，損失了過千元；亦有女大學生將自己租出後，期間與假男友發生性關係，幾個月後更證實懷孕，但對方拒絕承擔任何責任，女大學生唯有墮胎。這些租友網站上，亦有些人表明自己是「非綠色租友」，即是只要價錢合適就可以提供性服務，部份亦不是真正的會員，而是賣淫集團的廣告，借租友的名義去推銷性服務。

這些租友平台雖然是合法經營，但對於註冊會員的資料和照片的真實性，網站都未有核對，容易造成漏洞。

上海社會調查中心主任楊雄認為，租友市場的出現並不是正常現象，建議年輕人與父母加強溝通，不要瞞騙父母，反而應該擴大交際圈，解決婚戀問題。

（今日頭條）