廣州女發朋友圈「炫耀」酒駕　「呃Like」不成反遭好友舉報終受罰

據《南方都市報》報道，近日廣州市一名女子疑似酒駕後在微信發朋友圈，炫耀自己「飲酒後可以逃避交警查處」。惟出位的言論非但沒有「呃到Like」，反而遭到自己好友舉報。該女子最終被警方調查後受到處罰。

「沒有99%的把握一定不會博」

報道稱，涉事女司機陳某當晚連續發布兩條朋友圈動態，拍攝了疑似在酒吧飲酒以及駕駛過程的第一視角照片，並發表文字稱「人生第一次飲左酒清醒情況下揸車」，還表示「無99%的把握一定不會博」。而在此動態下留言的好友卻表示「看不過眼」，並告訴她「酒駕害人，尤其是害了更多的無辜的路人或者身邊的車輛。」

交警接到舉報後調查處罰

報道指，廣州交警其後接到舉報，通過調查鎖定女司機的身份及其當晚駕駛路線。但在最初接受調查時，女司機陳某否認了自己酒駕的行為，自稱發朋友圈純粹為了「博眼球」。但經過警方深入調查後，在大量的證據和證人證言面前，陳某最終對自己的酒駕行為供認不諱。

據陳某交代，當晚她在參加完朋友宴會後，前往某KTV唱歌期間存在飲酒行為，直至淩晨獨自一人駕車離開。為了躲避交警打擊，她繞行多條路線，到家後出於炫耀心理發朋友圈稱自己「有把握飲酒後駕車逃避交警查處。」目前，廣州交警對陳某的酒駕行為作出暫扣駕駛證6個月，罰款2000元人民幣，計12分的處罰。

（南方都市報）