內地推首批網絡直播標準：禁女主播透視暴露穿情趣制服

湖北標準化學會聯同武漢市軟件行業協會在周一（28日）發布全國首個涉及網絡平台及網絡主播的團體標準，例如要求女主播的服裝不能太透太露，更不能穿著情趣制服、肉色緊身衣等。該團體標準在周二（29日）開始正式實施。

新團體標準對女主播有諸多要求限制。（視覺中國）

涉事的兩項團體標準分別為《網絡直播平台管理規範》及《網絡直播主播管理規範》，包含對直播平台的主播監控、帳號監管、平台巡查等多方面的內容，同時亦有規範主播的着裝要求、準入標準、直播內容等。

例如《網絡直播主播管理規範》要求女主播的服裝不應太透太露，不能穿着情趣制服、情趣內衣、透視裝、肉色緊身衣等；未成年人單獨出鏡直播，須提供監護人身份證和戶口本，以及由監護人簽署的申請書等。

新團體標準要求女主播的服裝不應太透太露，不能穿着情趣制服、情趣內衣、透視裝、肉色緊身衣等。（視覺中國）

至於《網絡直播平台管理規範》則重點明確用戶舉報，要求直播平台須設置便捷醒目的用戶舉報通道，確保24小時暢通；對於網民舉報的違規帳號，直播平台應在接到舉報後90秒內進行強制禁言、封號等處理。

湖北省市場監督管理局負責人楊建東表示，該團體標準將對推動網絡直播行業步入良性發展軌道有重要意義，湖北省亦將繼續梳理制約企業和行業發展的難處和痛處，研制更多促進行業自律的標準，推動網絡直播產業持續規範向好發展。

（新華社）