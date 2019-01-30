販賣社會焦慮？　咪蒙團隊疑杜撰爆款文章《寒門狀元之死》捱批

綜合內媒報道，周二（29日）晚間，內地自媒體紅人「咪蒙」旗下的微信公眾號「才華有限青年」一篇名為《一個出身寒門的狀元之死》文章在朋友圈走紅。文章大概講了作者的一位寒門出身的優秀同學，高考考取了市理科狀元，惟大學期間因辛勞打工為妹妹攢錢讀書，後因胃癌去世，文章還講述了該作者對理想、親情友情和社會的深入思考。 但隨後有網民指出，該篇文章中存在大量的事實出入，有虛構造假之嫌，引發熱議。翌日（30日）早間，該文疑似因為違規被刪除。 文章作者其後以公眾號團隊名義發出聲明，否認文章是虛構寫作，稱故事背景和核心事件絕對真實，只是在細節上為了保護當事人的信息作了模糊化處理。

1月29日晚，微信公眾號「才華有限青年」發布一篇題為《一個出身寒門的狀元之死》的文章。隨後，該文被質疑「造假杜撰」。30日上午，該文顯示「此內容因違規無法查看」。（網上圖片）

該文在微信朋友圈獲得大量關注後，有媒體指出了幾個疑點，包括文中所介紹的主角狀元周某是2013年高考，但他在高中期間卻看了一部2014年才上映的內地網劇。此外，文中稱周某以693分的總分拿下了市理科狀元，但有人發現2013年四川省的理科高考各市並且不存在有693分的考生。文中還提到周某拍大學畢業照片的時候，像個在「接受諾貝爾獎的數學家」，但是實際上諾貝爾並沒有設數學獎。

由於文中還存在大量細節與現實不相符的情況，有人直接質疑這是一個完全杜撰、編造的故事，而非真實事件當事人的事實回溯。

而在文章被刪除的當天，一張疑似作者楊樂多針對此事回應的聊天截圖曝光，截圖顯示，楊樂多稱刷屏文中所描述「事情是真的，感情也是真的，很多細節我們做了修改，是為了保護當事人」。

疑似作者回應文章否認文章是杜撰，稱文章的感情為真。（網上圖片）

與此同時，還有人注意到該文作者楊樂多所運營的公眾號「才華有限公司」所屬公司的法定代表人為咪蒙，而楊樂多本人也曾是咪蒙團隊的實習生。一時之間，矛頭直指在內地以咪蒙為例的營銷型文字寫手。有評論指責咪蒙團隊「公然利用人的善心肆意造假」，是在「販賣社會焦慮」和在做「消極情緒煽動和劣等價值輸出」。

咪蒙本名馬凌，是內地自媒體紅人，在微信公眾號擁有千萬粉絲。（網上圖片）

據了解，咪蒙本名馬凌，是內地自媒體紅人，目前在微信公眾號擁有千萬粉絲和百萬級閱讀量，她此前曾擔任南方都市報深圳雜誌部的首席編輯。前年，咪蒙公眾號發布的《你的胸，我的胸》、《我有個春夢，你跟我做嗎》以及《嫖娼簡史》三篇文章違規無法查看，隨後被微信封禁一個月。

（綜合報道）