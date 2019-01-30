【2018年百家姓】初生嬰兒用呢啲最易撞名　哪兩大姓各有逾億人？

耳熟能詳的百家姓「陳李張黃何」，其排序某程度上反映用者的多寡。但據公安部戶政管理研究中心在周三（30日）公布的報告，2018年的百家姓排名前三的姓氏為王、李、張。其中王姓及李姓的戶籍人口更有超過一億人，但兩者相差僅61萬，可謂「 叮噹馬頭」。

據了解，該報告是中心依據現時全世界最大、覆蓋全國近14億人口的「人口信息系統」，以用大數據技術對2018年公安機關登記的全國姓氏和初生嬰兒姓名用字情況進行統計分析。

姓氏方面，報告統計全國共有23個姓氏戶籍人口數量超過1000萬。王、李、張、劉、陳佔據前五位，至於排在第101位的賴姓與排名第100位的湯姓則相差4.3萬人，前者在未來躋身成為「百家姓」的一員大有希望。報告又提到，最近30年在姓名中同時使用父母姓氏的人數快速增長，在2018年底已達110萬，增幅達10倍。最常見的有張楊、李楊、劉楊、王楊、張李等。

報告統計了初生嬰兒使用最多的20個名字。（視覺中國）

至於在名字方面，報告發現2018年所登記的初生嬰兒姓名中，梓、宇、子、涵、澤、雨、佳、浩、欣、軒等50字使用頻率最高，使用最多的20個名字則有梓涵、一諾、浩宇、欣怡、浩然、詩涵、宇軒、依諾、子涵、欣妍、雨桐、宇航、梓萱、宇澤、可馨、佳怡、子萱、梓豪、子墨及子軒。

（中國警察網）