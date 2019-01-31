四川70歲翁相親失敗4次　怒告婚介索償：只為伸張正義

為了找一個老伴共度晚年，四川成都青白江區一名70歲的彭大爺花了400元人民幣（下同．折合468港元）讓婚介所紅娘為他安排相親，不過紅娘連續介紹的4個對象都沒能看上彭大爺，彭大爺一怒之下怒告紅娘求償3倍（1200元，約合1403港元），他說自己不為錢，只為了伸張正義。

涉事婚介所（圖）員工何姐承諾在農曆新年前為彭大爺找到對象。（紅星新聞）

彭大爺2年前離婚，他稱自己離婚後倍感孤獨，想找一個老伴共度終生，他於是2017年4月找了紅娘婚介總店，打算花錢讓該店介紹對象，店家開出一年服務費600元，介紹1至3個相親對象。

不過彭大爺認為，相親對象數目應該不設限，以防婚介所找「婚托」以假亂真將名額用完，於是他同年10月轉而尋求紅娘婚介紅陽店的員工何姐。何姐告訴彭大爺，由於兩人相熟，她可以給出優惠，只收400元，並允諾替他介紹對象直到結婚為止，不限個數。

「條件好要求低」仍相親失敗4次

彭大爺提出，自己退休工資3000元，沒有不良嗜好，對婚戀對象的要求比較低，年齡在62歲以下、長相不要太醜即可。何姐則向他保證，農曆新年前一定能找到對象，稱當地找對象的人男少女多，像彭大爺條件這麼好的人很好找。兩人一拍即合，收據上還載明「此次婚介費保證直至介紹結婚為止，成功後彭大爺另補紅包費900元」。

當天下午，何姐就為彭大爺找來第一個相親對象，彭大爺稱兩人在婚介所見面後「雙方一見鍾情，相談甚歡」，不過「分手時她要看我身份證，看了之後就說拜拜，再也沒有下文了」。及後何大爺又連見3個，卻都相親不成，何姐則不再為他介紹對象。

彭姓老人要求婚介所在收據上載明，保證將其介紹到結婚為止。（紅星新聞）

法院：合同不夠明確 判婚介所賠100元

眼看農曆新年將至，彭大爺便打電話提醒何姐，「說好春節前就要介紹成功的，為甚麼不幫我介紹了？」見何姐沒有下文，他2018年7月將何姐及其所在公司告上法庭，索要3倍賠償1200元。「起訴不為400元，而是為了讓法院伸張正義。」彭大爺說，婚介所承諾沒有兌現，明顯存在欺詐行為，應給予消費者3倍賠償。

成都青白江區法院經過審理，認為原告未能提交證據證明被告有欺詐行為，但被告作為從事婚介服務的專業機構，未對其服務內容、期限、質量要求、費用進行明確的約定和說明，加之原告主觀上對被告有不滿情緒，令合同無法繼續履行，因而判決雙方婚介服務合同解除，被告紅娘婚介應適當退還原告部分婚介費100元。

（紅星新聞）