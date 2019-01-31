8歲女孩幫媽媽請假：再不去滑雪就長大了　老闆感動准假發旅遊費

近日，一張請假紙和一張准假紙引起熱議。一名8歲四川小女孩為了能讓要加班的媽媽在農曆新年期間陪她去滑雪，幫媽媽寫了一張請假紙，寫上「再不去雪就化了，我就長大了」。其後，小女孩收到了媽媽老闆的准假紙，批准她媽媽放假5天陪她滑雪，還給了旅遊基金人民幣1000元。不少網民大讚老闆「好溫暖」！

小女孩在請假紙上寫道：再不去雪就化了，我就長大了。（紅星新聞）

據內媒紅星新聞31日報道，小女孩母親曹女士是四川省江油市某餐飲公司喜宴中心的工作人員，春節期間正是工作忙碌的時候。儘管大年初四臨近女兒生日，但曹女士因為要加班沒辦法陪她去滑雪，只是開玩笑地說了一句「如果去的話，你去給媽媽請假。」

曹女士沒想到女兒其後真的寫了一張請假紙，並放在公司的接待中心。從網絡曝光的圖片中看到，請假紙上寫道：春節快到了，我可以為媽媽請一天假嗎？初四可以嗎？媽媽答應帶我去滑雪，因為媽媽說忙，幾年都沒有去，初四是我的生日，我想媽媽陪我去。再不去雪就化了，我就長大了。

小女孩媽媽所在公司董事長寫的准假紙。（紅星新聞）

當天上午，該公司董事長看到請假紙後十分感動，當即批准了曹女士放假5天，並且還給她們旅遊基金1000元。准假紙寫道：讓媽媽陪你一起去滑雪。因為，再不去你就長大了！該董事長還其後表示，寫准假條是向給員工一個溫暖。而曹女士女兒得知媽媽被批准放假後也十分開心。

不少網民看到兩張假紙後表示「很暖心、看哭了」，並紛紛為該公司老闆點讚：「好溫暖的老闆！」「很人性化，這才是以人為本！」「這真的是一份最好的新年禮物。」

（紅星新聞）