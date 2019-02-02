【得不償失】武漢男送小三163萬被妻怒告　法院判連利息全額退還

湖北武漢一名人夫出軌後，累計向新歡轉賬140餘萬元人民幣（下同，折合163萬港元），妻子識破後將「小三」訴至法院，要求返還財產。法院一審判決男子與小三間贈與行為無效，判決女方償還所有贈與款並支付相應利息。 事件在網上引起熱議，不少人認同判決，認為判令贈與無效將警示其他心懷不軌之人，但亦有人指出，夫妻雙方共有財產中有男方的一半，「出軌又不是一個人的錯，沒理由男方佔了便宜還不用出錢啊？」

小三獲贈163萬遭原配起訴，法院判全額歸還並支付利息。（示意圖／資料圖片）

法院指出，案件起因係湖北武漢男子與陽新縣女子相識後，雙方很快發展為情人關係，期間男子為討情人歡心，陸陸續續向其轉賬32次，共計140餘萬元。

不過，男子的出軌行為很快被妻子識破，她認為婚姻關係存續期間，丈夫未經同意擅自將共有財產贈與他人，侵害了自己的財產權，遂將小三訴至法院，請求判令該贈與行為無效，由小三返還140餘萬元。湖北陽新縣法院去年11月作出一審判決，支持原告訴求，判令這名小三返還140餘萬元，並按年利率4.35%支付相應利息。

案件近日曝光後，很快引發網民熱議。有網民指出，通過不正當男女關係發家致富有違道德，法院判令贈與無效將在很大程度上警示其他心懷不軌之人。不過亦有人提出疑問，認為雖然擅自動用妻子財產是違法，但140餘萬元中還應有男方的一半，作為主動贈與一方，其所佔份額應判歸「小三」，「出軌又不是一個人的錯，沒理由男方佔了便宜還不用出錢啊？」

律師：處理共同財產須夫妻雙方同意

有律師就此指出，根據內地婚姻法及相關司法解釋，在婚姻關係存續期間，夫妻雙方對共同財產共同享有所有權，夫或妻非因日常生活需要處理夫妻共同財產時，應當協商一致，任何一方無權單獨處分夫妻共同財產。

律師指，若夫妻一方超出日常生活需要擅自將共同財產贈與他人，這種贈與行為應認定為無效；夫妻中的另一方以侵犯共有財產權為由請求返還的，人民法院應予支持，亦即共同財產是不分份額的，處理必須兩人一致同意，否則無效。即便存在像房產之類按份共有的情況，亦須在雙方協商一致下處理。

網民熱議：

「我覺得要加強對婚姻出軌方的懲罰。」 「這個就尷尬了，白玩了幾年……」 「原配做得對，但是出軌男也該懲罰吧。」 「人可以共享，錢不行。」

（北京青年報／微博）