台小三當大婆冇到　與人夫同居3年　被揭發竟辯稱「我只是房東」

台中市江姓女子與人夫有染，2015年間人夫就跟江女交往並同居，每天人夫都夜宿江女住處，直至天亮才回家，交往期間以line通訊軟體互稱「老公、老婆」表達愛意，江女發現後提出損害賠償的告訴，向江女求償60萬元（約15萬港元），江女否認兩人不倫，辯稱是人夫不想回家，她將房間以一個月5千元（約1,300港元）租給人夫，line的親密對話也只是「開玩笑」，台中地院法官審理後不採信江女辯詞，判江女要賠15萬元（約3.8萬港元）。

判決書指出，江姓女子與已結婚20多年的人夫有染，從2015年12月間開始交往，交往期間，人夫住在江女住處，夜夜不返家與妻小同住，直到天亮才回家，元配還發現兩人在交往期間，屢屢用line通訊軟體互表愛意，內容包括「你是老婆，是最愛的人」、「老公、我下班了」、「在一起有些時間了，我對你的感情你不清楚，沒感覺嗎」等語。

元配發現丈夫外遇後，認為江女的行為已逾越正常男女基於朋友之社交往來，公然誘惑人夫同居，不法侵害配偶權，使元配的精神、工作、家庭、孩子均受影響，身心痛苦異常，向江女求償60萬元。

交往期間，人夫住在江女住處，夜夜不返家與妻小同住，直到天亮才回家。（Gettyimages／視覺中國）

全案在台中地院審理時，江女矢口否認涉案，辯稱與人夫只是不想回家，她基於友誼，加上人夫拜託，才將一間空房間租給人夫，每月收取5千元的租金，「只是房東而已」，雙方line的親密對話，都只是開玩笑。

法官審酌，江女明知交往對象是已婚之人，仍傳親密對話，顯然已逾越一般正常社交往來，是否是玩笑話，已啟人疑竇，另外，人夫若非因工作等合理因素，豈有捨自己住處而另向江女租屋之理，江女與人夫同居的行為足堪認定，依雙方的社經地位、收入，判江女要賠15萬元給元配，全案仍可上訴。

江女矢口否認涉案，辯稱與人夫只是不想回家，她基於友誼，加上人夫拜託，才將一間空房間租給人夫。（Gettyimages／視覺中國）

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