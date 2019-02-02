【圖文不符】失戀美女教師雲南支教？　江蘇破網上情緣騙案揭真相

江蘇蘇州警方去年底破獲一宗網上情緣騙案，分別在湖北武漢、天門等地抓獲12名疑犯。 騙徒在微信上冒充美女小學教師結識男性，以去雲南支教、慶祝生日等為由索要財物，數百名受害人遍布全國各地，涉案金額超過60萬元（人民幣．下同）。

內地傳媒引述接獲不少受害人求助的常州警方透露，案情多是有關女性聲稱失戀後去雲南支教，藉詞騙取錢財。通過初期偵查，警方確認是一場騙局，且「已經比較老套了，背後很有可能存在一個專門拍攝的團體」。大致而言，騙徒的手法是首先從小學教師、感情失戀、關懷山區孩子等幾個引人同情的地方入手，並附上短片來等加強迷惑。

所謂的「美女教師」，實際上是一名男子。（網上圖片）

報道更提到，由於有大量受害人致電騙徒所提到的雲南西雙版納勐海教育局詢問真相，局方不得不出面聲明，強調「查無此人」。有工作人員透露，前年下半年開始就陸續接到全國各地打來的求證電話，「都是被騙了錢的，都是男的」。教育局特意進行調查，發現騙徒所講的勐岡村的確有一間小學，但早已沒有學生，只有數個仍是學前班的幼童，「騙子在朋友圈發布的支教助學照片裏的房子和學校，不是在勐海這裏，不知道他們是在哪裏拍的。」

（澎湃新聞）