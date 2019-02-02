【小懲大戒】海鮮攤檔接連呃秤被投訴　廣西街市管理出呢招搞掂晒

廣西南寧青秀區一間海鮮市場有攤檔接連被投訴「呃秤」，市場管理方見屢勸不聽，索性在攤檔的顯眼位置豎起寫有「短斤缺兩被黃牌警告攤點」的巨型牌匾，提醒消費者小心。 市場管理方強調，對於有損市場聲譽的行為必須要嚴肅處理，一旦再犯更會要求停業整頓。

事緣在周四（1月31日）下午6時許，當地工商質監局工作人員到市場突擊檢查，當下就遇到兩名消費者將剛買的海鮮放在公秤上秤重，並抱怨「沒想到被曝光後，吃秤（呃秤）的現象依然存在」。

涉事攤檔接連被投訴「呃秤」。（微博）

工作人員聞訊後立門上前核查，發現不但海鮮不足秤，膠袋中亦被裝滿大量水份。工作人員到涉事攤檔了解，負責人否認有「呃秤」，加上消費者沒有保留秤重時的照片等證據，雙方各執一詞，工作人員一時亦無法處理。

涉事海鮮攤檔在顯眼位置被豎起一個寫有「短斤缺两被黄牌警告摊点」的巨型牌匾。（微博）

但就在消費者維權失敗無奈離開時，市場管理方拿來一個巨型牌匾，上面黃底紅字寫有「短斤缺兩被黃牌警告攤點」11個大字，提醒其他消費者及向攤檔作出警告。

現場照片曝光引起不少網民熱議，紛紛大讚做法恰當，「往往我們只想到表彰優秀，曝光懲戒惡劣也是挺好的」、「視覺效果一級棒，極度舒適」。

（南國早報）