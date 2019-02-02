甘肅縣官醉駕撞死人免刑責　省檢察院認定處罰過輕責成糾正原判

甘肅定西隴西縣一名工商局幹部前年醉駕撞死人，惟縣法院雖被判犯交通肇事罪，但卻免予刑事處罰。縣檢察院公訴科副科長原文武更稱「如果判刑，他就會丟掉工作」。 事件引起輿論嘩然，被質疑是官官相衞。隴西法院在上周回應指已啟動專案評查，甘肅省檢察院其後在周六（2日）通報，認定有關的處罰「明顯過輕」，責成要依法糾正原判錯誤。

事緣在隴西縣紀紀監委在上周對外通報11宗黨員幹部和公職人員酒駕醉駕典型案例，其中一個案例中，工商局幹部毛志堯在2017年的醉駕並當場撞死一名正在打掃衞生的清道夫。當時毛志堯最高車速達55公里，惟現場限速為40公里，故除醉酒駕駛外，亦屬超速駕駛。

毛志堯當時體內酒精濃度嚴重超標，屬醉酒駕駛。（影片截圖）

法院認定毛志堯可從輕處罰至免予刑責。（影片截圖）

但古怪的是，毛志堯被刑事拘留，縣公安局以危險駕駛罪向縣檢察院提請批捕後，卻被以「事實不清、證據不足」為由作出不予批捕決定。及後案件移送縣檢察院，再被認定案件「犯罪情節輕微，作出相對不起訴決定」。原文武解釋，毛志堯有投案自首、認罪、悔罪，加上與死者家屬達成80萬元（人民幣．下同）賠償協議及死者家屬懇請不要追究，故決定不起訴。

原文武解釋不判刑的原因時稱「如果判刑，他就會丟掉工作」，引起輿論嘩然。（影片截圖）

案件報送定西市檢察院後，立即批覆不起訴不當，指定要起訴。及至2017年12月14日，縣檢察院以交通肇事罪向縣法院提起公訴，最終法院判決毛志堯犯交通肇事罪，但免予刑事處罰。

省檢察院在通報中指對今次事件高度關注，經閱卷審查及研判案件事實、證據、具體情節及判決後，認定毛志堯的一審判決免予刑事處罰明顯過輕，責成定西市檢察院向同法院提出檢察建議，要求依法糾正原判錯誤。另一方面，通報指有關檢察官的言論不當及錯誤，責令縣檢察院及承辦檢察官作出深刻檢討，認真整改，並就此深表歉意。

（央視新聞）