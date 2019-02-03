近日在廣西柳州桂中大道一間養生會所，兩名女客人剛進女更衣室，就發現一名醉酒男子也進來了，而且直接就在女浴室出口的梳妝桌前小便。

據《南國早報》2月3日報道，養生會所左側是女更衣室，右側是男更衣室，兩個入口相距不到5米，分別寫有男、女賓止步的提示。涉事客人是一對姓覃姐妹，其中妹妹指，事發時女更衣室裡沒有職員，她和姐姐就分別往大堂和餐廳找人幫忙。

廣西姐妹女更衣室遇醉漢小便，養生會所拒賠：兩人當時還未脫衣服。（南國早報）

店方：覺得不安全就走吧

覃女士稱，她和姐姐匯合的時候，那個男的已經被他的朋友拉走了，事後她們問店內主管，怎麼處理這個事情，對方竟然說，如果你們覺得不安全的話，你們就走吧。隨後那名醉漢的朋友向覃女士道歉，說不好意思朋友喝多了。

對此，覃女士並未怪罪該男子，認為事件起源是養生會所沒有維護好場內安全，店方應該就此賠償。不過該會所拒絕其要求，理由是事發時覃女士她們並未脫衣服。

索每人1000元「精神損失費」

店方承認根據監控鏡頭顯示，確實有一位男客走錯浴室，但一會就出來了，前後也就是幾十秒時間。事後覃女士報了警，並按每人1000元人民幣索取「精神損失費」，店方表示難以接受此賠償金額。

報導引述廣西國觀律師事務所的律師王一辰意見，指按現行法規，「精神損失費」不適用於此事，覃女士只能按訂立服務合同關係一事，以店方未有作妥善防範措施為由，要求其承擔相應責任，賠禮道歉，協商賠償金額。