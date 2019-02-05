【春晚】魔術師劉謙表演飲品「即點即變」　影片揭靠助手當眾換壺

台籍魔術師劉謙昨日登上央視《春晚》節目表演魔術「魔壺」，依觀眾的要求「變」出不同的飲品。 不過，網上卻隨即有「穿崩」影片曝光，所謂的魔術，原來只是助手幫忙換壺，現場觀眾都可能看得一清二楚。

魔術師劉謙上春晚表演「魔壺」。（影片截圖）

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劉謙在表演中手拿一個銀色壺，只在壺中倒水，卻能依觀眾要求憑空倒出紅酒、白酒、啤酒、豆汁及熱紅茶各種飲料，最後甚至倒出一堆糖粉，引起不少網民討論「魔壺」背後玄機。

今日，網上卻流傳一段現場影片，曝光他在表演過程中與助手合作偷偷換壺的過程。劉謙當時走到台下點到一名藍衣男觀眾並問他想喝什麼，藍衣男回答「豆汁」，這時劉謙真能從「魔壺」中倒出豆汁，並讓藍衣男說出「見證奇蹟」四字。不過，網傳穿崩影片透露出，現場工作人員在詢問過程中偷偷換走劉謙手中的壺，魔術原來是「技術」。

魔術「穿崩」的情況不時發生。TVB節目《至尊街頭魔法王》的一個杯麵魔術，也曾被人揭穿是借位加上工作人員偷龍轉鳳下變出來。對於劉謙這次魔術穿崩，內地網民則太多是一片負評，有人更稱原來現場觀眾都是「托」（按：事先安排）：

聯合現場觀眾騙場外的。 那幾個觀眾怎麼好意思說「見證奇蹟」？ 那也不至於這麼明顯吧！把我們當傻瓜呢，你還不如說是表演，扯淡！最起碼魔術從表面是看不出破綻的！ 你們電視上能完美得看出來嗎？看不出來就OK了。 原來全場都是托。 這考驗的不是魔術技藝，明明是考演技。

「劉謙酒壺」現身網上平台

另一方面，劉謙表演結束後，即有淘寶網店看到「商機」，推出劉謙春晚「同款魔壺」，並以「北方魔術，多色酒壺，舞台魔術劉謙春晚魔壺舞台互動表演年會晚會」作招徠，部分售價更高達4492元人民幣。

有商家更介紹道，魔壺是根據古代「鴛鴦壺」原理並結合現代科技設計而成，運用電動控制機關方式並選取懸杯特點製作而成的多功能酒壺。

劉謙在央視《春晚》節目表演魔術「魔壺」的片段：