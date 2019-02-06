【愛滋血？】免疫球蛋白從血漿提取　源頭或有HIV帶菌者捐血肇禍

上海新興醫藥公司生產的靜脈注射人體免疫球蛋白被愛滋病毒（HIV）污染，江西衞健委在周三（6日）回應指涉事批號已停用，暫未發現有人因此感染愛滋病。 有專家推測，事件應是HIV帶菌者捐血導致，疑似是捐血流程出現問題，源頭有可能是捐血站、捐血車等。

江西衞健委相關負責人表示，事件目前已循正常途徑上報國家衞健委，至於污染源頭是否上海新興醫藥旗下位於上饒市餘干縣的單採血漿站，具體情況仍有待了解和處理。

專家推測應是捐血流程出現問題。（視覺中國）

據內媒報道，上海新興醫藥成立後，曾出資約5000萬元人民幣收購兩個單採血漿站，分別位於湖南懷化市及江西上饒餘干縣，其後又在上海及浙江台州籌建另外兩個血漿站。涉事批號靜脈注射人體免疫球蛋白，就是由上海市食藥檢驗所批准簽發，共計有1.2226萬劑，有效期至2021年6月8日。

報道引述北京大學醫學部免疫學系副主任王月丹指出，免疫球蛋白並非疫苗，是一種血液製品，其主要成分是抗體，從血漿中提取，可提高人體免疫力，也能用於治療免疫力疾病。王月丹認為，血液製品對HIV抗體呈陽性反應，說明是有HIV帶菌者捐過血，應該是在採集血漿的過程中出現問題。

（新京報）