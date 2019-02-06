【你有冇睇】央視春晚有11億觀眾96.98%讚好　網民：因為禁止負評

央視在每年農曆新年的年三十晚均會舉辦「春節聯歡晚會」（春晚），是全世界觀眾人數最多的電視節目。 《新華社》在報道中指，今次春晚海外內的收視共達11.73億人，「整體美譽度」更達96.98%，是近年最受歡迎的春晚之一。

據統計，國內共計有239個電視頻道直播春晚，並透過218間海外合作方在162個國家或地區播送，觀眾規模較同期增加約4200萬人。超過11億的春晚觀眾中，有近半都並非「睇電視」，而是用新媒體端直播或點播。

《新華社》稱央視春晚有多達11.73億人，「整體美譽度」更達96.98%。（視覺中國）

統計又顯示，春晚期間網上相關提及量達947萬條，成為絕對的「洗版」話題，微博上的相關內容閱讀量亦達63.44億次。即使在海外，春晚同樣備受關註，提及量有32.88萬條。

惟相關統計數據一出隨即惹來不少網民質疑，有網民指出，幾天來批評春晚的微博或遭到刪除，或根本無法發出，對春晚不滿的民眾根本難以表達自己觀點：「要是地方電視台的春晚也可以在除夕播放，這還說不定剩多少呢」、「春晚收視率就是個謎」、「自己誇自己，要點臉好嗎」、「網絡正向評論是因為已經被禁止進行負面評價，至於收視率，官方造假還叫造假麼」、「其實把收視率和美譽率說得低一點，更有可信度，宣傳效果更好，這個道理他們難道不知道？」

（新華社）

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