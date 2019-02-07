《流浪地球》大熱票房勁收　劉慈欣：科幻文學前景仍不明朗

改編自劉慈欣同名小說的中國科幻電影《流浪地球》近日大熱，劉慈欣在接受內媒訪問時大讚「確實和我想像不一樣」，坦言如此高質素的電影，中國理應至少要數年後才會出現，「《流浪地球》很成功，各方面都成功。第一次就有這樣水平，當然是好事。」 但劉慈欣認為電影的成功不一定能帶動整個科幻產業發展，尤其科幻文學不能單單依靠科幻電影，「前景還是不太明朗」。

中國科幻電影《流浪地球》改編自劉慈欣所著同名小說。（視覺中國）

對於《流浪地球》深受觀眾歡迎，劉慈欣認為是標誌着「中國科幻電影起航了」，有助推動科幻影視產業向前走，資金有信心投資，對未來感到樂觀。然而就整個科幻產業而言，包括科幻文學、遊戲、遊樂園及其他衍生等，所造成的正面影響仍然難以估計。劉慈欣以美國作為例子，雖然科幻電影篷勃發展，但科幻文學卻呈現衰落的狀態，「電影有自己原創，大部分（電影）並不需要科幻文學來提供內容」，著名科幻電影《星球大戰》系列就是其中一個例子。

另一方面，除了《流浪地球》外，同期還有另一部同樣是劉慈欣小說改編的《瘋狂的外星人》，電影與小說的劇情差天共地，幾乎看不到小說的影子。但劉慈欣直言，這種「顛覆式改編」並無不妥，電影和小說的受眾本來就有所不同，「只要電影好看，怎麼改都行。」

劉慈欣認為電影的成功不一定能帶動整個科幻產業發展，尤其科幻文學不能單單依靠科幻電影，「（科幻文學）前景還是不太明朗」。（視覺中國）

《流浪地球》其中一個為人津津樂道的地方是特技效果十分出色，劉慈欣透露，事實上全齣電影的特技效果有75%都是中國團隊製作，反映中國科幻電影團隊已日趨成熟，「畢竟電影本身從創意、劇本到整體規劃都得中方團隊決定，這些事情再多外國團隊來都沒用，因為要你來告訴別人該做甚麼。」

（四川日報）