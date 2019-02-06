【賀歲片】中國首部真正科幻片？　《流浪地球》獲占士金馬倫加持

今年內地賀歲檔八片齊發，戰況比任何一年都要激烈，除了大路喜劇之外，今年難得有一部幻科片《流浪地球》，上映後大獲好評，帶動票房急升，至年初二下午4時，大收3億7000萬人民幣，暫列賀歲片票房榜季軍，比周星馳執導的《新喜劇之王》還要高。

《流浪地球》因口碑佳，年初二票房急升，超越《新喜劇之王》暫列票房季軍。（影片截圖）

昨日，《流浪地球》導演郭帆在微博上載一封致這部作品的信，當中提到《流浪地球》「已四歲半」，即花了4年半時間製作，能夠順利上映要感謝幾個人，當中包括荷里活大導演占士金馬倫（James Cameron），郭帆稱呼對方作「卡神大爺」，在他15歲時，因為看了占士執導的《未來戰士續集》（Terminator 2: Judgment Day）而立志要拍科幻片，到今時今日才會有《流浪地球》面世。

占士金馬倫回覆導演郭帆的微博。（網上圖片）

想不到占士金馬倫真的回信，在微博發文：「Good luck with your space journey of the Wandering Earth. Good luck with the voyage of Chinese sci-fi films.」（祝你的《流浪地球》宇宙旅程好運，祝中國科幻片航程好運），大導演為《流浪地球》打氣，引起網民熱議。

吳孟達有份演出《流浪地球》。（影片截圖）

+ 7 + 6 + 5

《流浪地球》改編自著名作家劉慈欣的同名小說，講述太陽即將毀滅，人類在地球表面建造出巨大的推進器，尋找新家園。然而宇宙之路危機四伏，為了拯救地球，為了人類能在漫長的2500年後抵達新的家園，流浪地球時代的年輕人挺身而出，展開爭分奪秒的生死之戰。

不少影迷大讚故事想像力十足，畫面亦做到氣勢磅礡，但亦有人覺得仍未及得上荷里活水平，電影仍滲出點點土味，不過整體口碑不俗，加上有大師加持，相信票房會繼續向好。