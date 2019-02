【賀歲片】中國首部真正科幻片？　《流浪地球》獲占士金馬倫加持

今年內地賀歲檔八片齊發,戰況比任何一年都要激烈,除了大路喜劇之外,今年難得有一部幻科片《流浪地球》,上映後大獲好評,帶動票房急升,至年初二下午4時,大收3億7000萬人民幣,暫列賀歲片票房榜季軍,比周星馳執導的《新喜劇之王》還要高。

《流浪地球》因口碑佳,年初二票房急升,超越《新喜劇之王》暫列票房季軍。(影片截圖)

昨日,《流浪地球》導演郭帆在微博上載一封致這部作品的信,當中提到《流浪地球》「已四歲半」,即花了4年半時間製作,能夠順利上映要感謝幾個人,當中包括荷里活大導演占士金馬倫(James Cameron),郭帆稱呼對方作「卡神大爺」,在他15歲時,因為看了占士執導的《未來戰士續集》(Terminator 2: Judgment Day)而立志要拍科幻片,到今時今日才會有《流浪地球》面世。

占士金馬倫回覆導演郭帆的微博。(網上圖片)

想不到占士金馬倫真的回信,在微博發文:「Good luck with your space journey of the Wandering Earth. Good luck with the voyage of Chinese sci-fi films.」(祝你的《流浪地球》宇宙旅程好運,祝中國科幻片航程好運),大導演為《流浪地球》打氣,引起網民熱議。

吳孟達有份演出《流浪地球》。(影片截圖)

+ 7 + 6 + 5

《流浪地球》改編自著名作家劉慈欣的同名小說,講述太陽即將毀滅,人類在地球表面建造出巨大的推進器,尋找新家園。然而宇宙之路危機四伏,為了拯救地球,為了人類能在漫長的2500年後抵達新的家園,流浪地球時代的年輕人挺身而出,展開爭分奪秒的生死之戰。

不少影迷大讚故事想像力十足,畫面亦做到氣勢磅礡,但亦有人覺得仍未及得上荷里活水平,電影仍滲出點點土味,不過整體口碑不俗,加上有大師加持,相信票房會繼續向好。