【新年奇景】擺桌椅野餐、停車燒公司票據　內媒揭高速公路亂象

新春假期前後，內地高速公路交通往來頻繁，路上發生不少離奇事故。據《紅星新聞》近日報道，有一家大小在應急通道上擺餐桌「路邊野餐」，也有公司員工在應急通道焚燒一疊疊公司票據。 報道指今年農曆新年以來，截至7日下午2時，成都交警已查處侵用應急車道違法案例79宗。

擺桌椅野餐、停車燒公司票據，內媒揭高速公路亂象。（紅星新聞）

《紅星新聞》2月7日報道，5日在瀘黃高速公路應急車道上，有一家大小居然在應急車道上擺好桌子板凳吃午飯。其後民警赴現場查問，司機解釋說家裡長輩出來旅遊，路上有點餓，距離服務區還有點遠，於是抱著僥倖心理臨時停下，準備吃點午飯休息一下。

民警隨即要求司機一行人收拾好擺放的物品，帶老人前往安全地區，並對其罰款200元（人民幣．下同）。

辯稱「票據太重」耽誤回家

除了吃飯外，也有人在高速公路上點火燒票據。《紅星新聞》2月6日報道，4日在簡蒲高速上，民警接報得知，一輛小型越野車停在應急車道上，車旁竄起一簇火苗，兩名男子和一名女子正圍在火堆，往裡扔黃色紙片。

民警前往現場制止3人，並用滅火器將火撲滅。涉事司機解釋，所燒黃色紙片並不是拜財神的紙鈔，而是公司票據。至於燒票據原因，他們說是「票據太重」，擔心令車輛跑不快，耽誤回家。結果該名司機也被罰款200元。

逆線行車釀禍後逃逸

上述事件尚算是並無大害，然而也有一些嚴重事故可致嚴重傷亡。據《紅星新聞》2月7日報道。2月4日大年三十晚上，在廣南段高速公路上，一輛凌志汽車竟然在路上逆行，途中還撞上一輛豐田越野車後逃逸，其中豐田越野車損毀嚴重，車上人士受輕微傷。逆行司機於5日向警方自首。