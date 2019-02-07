【條氣唔順】不忿合夥盜竊後獨繳罰款　台男9年後持槍尋共犯索錢

台灣新北市一名陳姓男子9年前犯下一宗盜竊案，被判罰款18萬元新台幣（下同．折合4.6萬港元），當時另名鄭姓共犯得以逃之夭夭，事後亦未前往關心陳男狀況。 正所謂「出得來行，遲早要還」，陳男大年初二（6日）想起這樁陳年往事後耿耿於懷，由另名林姓男子驅車載往鄭男住所，持空氣槍登門要求分攤罰金，3人當街爆發肢體衝突，警方接報將他們帶離現場，偵訊後送辦。

台男持槍登門向盜竊共犯索錢，警方出動13人到場，訊後將涉事3人依法裁罰。（中央社提供）

有台灣網民在Facebook社團「爆料公社」發文表示，大年初二（6日）在新北市汐止區樟樹2路聽見一名婦女大喊救命，以為發生家暴案，立刻下樓查看，原來是一名男子持槍登門索錢，現場發生肢體衝突。

汐止警分局今天（7日）表示，33歲陳男昨天下午1時許，酒後憶起9年前與現年31歲鄭男共同犯下竊盜案，陳男不滿自己遭法院判罰18萬元後獨自繳清，鄭男卻不聞不問，於是找38歲友人林男開車帶他去鄭男家，要對方分攤罰金。

警方指出，當晚陳男攜帶空氣槍及棍棒，3人當街爆發肢體衝突，林男還持棍棒打傷鄭男。警方接報後派出13名警力到場，當場查扣陳男作案工具，並將3人帶回偵訊，訊後依《社會秩序維護法》送辦並裁罰。