【聽音辨烤肉】上央視表演全部猜中　四川美女「吃貨」功力獲激讚

來自四川成都的25歲美少女冉茂陽，近日在央視電視節目《挑戰不可能》中展示其獨特的「吃貨」功力，即場表演「聽音辨烤（煎）肉」。 冉茂陽稱，每塊肉大小、厚度都有差異，加上所含的油脂和水份，故煎肉時聲音都各有不同。

節目一共有20種各式各樣的牛肉及羊肉，例如有牛舌、肥牛、牛腩、羊扒等。評審先挑選三種肉類，交由廚師即場用鐵板煎熟，冉茂陽則坐在一旁，單憑煎肉時所發出的聲音，去辨別正確的肉類品種。

冉茂陽電視節目中展示其獨特的「吃貨」功力，即場表演「聽音辨烤肉」。（央視截圖）

評審共挑選牛柳（內地稱為牛裏脊肉）、牛𦟌（內地稱為牛腱子肉）及牛芯玉牛扒，結果冉茂陽全部都能猜中，技驚四座。冉茂陽事後解釋，煎牛柳時會有如同燒稻草般有「滋啦」聲，煎牛𦟌時的聲音則像熨衣服，至於牛芯玉牛扒就會在特別大聲的「滋拉」聲後回穩。

節目出街後隨即引起網民熱烈討論，有內地傳媒採訪冉茂陽，發現她原來本身就是微博上擁有超過100萬粉絲的美食影片網紅「朵一」。現年25歲的冉茂陽因為愛吃、能吃，大學畢業後就在朋友的推薦下開始做網紅，至今已做了3年。冉茂陽笑言，拍美食影片至今肥了近10公斤，但亦絕不會放棄美食。

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冉茂陽又提到從小就喜歡聽煮菜的聲音，甚至當媽媽一下廚，就能聽得出正在煮最愛吃的魚香肉絲。雖然是肉食愛好者，對聲音亦特別敏感，但為了在節目中挑戰成功，冉茂陽事前都有做足準備功夫。在錄製節目前個多星期，冉茂陽每天都要買五六百元的肉類，一邊烤肉一邊聽聲音練習，「每天聽幾個小時，感覺自己腦子都要爆炸了，愈到後來就聽得愈準。」

（綜合報道）