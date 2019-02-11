【不用填表格】四川富豪回鄉發近千萬人仔利市　每份高達6萬

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四川一名富豪在新春期間回到家鄉，不僅邀請年滿60歲的老人乘直昇機，還向50歲以上的人發放2千至6萬元（人民幣，下同）不等的利市，一疊疊的現金非常養眼，金額達900萬左右。

富豪又向老人送贈冷氣機、雪櫃、電視等禮物，金額達300萬左右。

四川一名富豪在新春期間回到家鄉，邀請年滿60歲的老人乘直昇機。（《紅星新聞》）

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作為主角的富豪是新疆天地集團董事長鄭大清，他是四川南充儀隴縣丁字橋鎮丁字橋村人。近日他回到家鄉大灑金錢的事已經在當地的朋友圈「洗版」。鄭大清說，老家好多老人可能一輩子沒有坐過飛機，也沒有看過飛機，租直昇機就是想讓家鄉的老人感受一下坐飛機是甚麼感覺。

直昇機是大年初二（6日）飛到丁字橋鎮的。直昇機機師表示，直昇機載著村民飛行，在鎮的上空飛行一圈，距離地面100多米，以便讓村民看看祖祖輩輩生活的地方。

現場派900萬元利市　

2月9日，鄭大清又在鎮上廣場擺下100桌宴席，邀請800餘名老人聚餐觀看文藝表演，席間他還向到場老人派發2千至6萬元不等的利市。從現場照片可見，這些「利市」都不用利市封裝著，一疊疊銀紙用紅絲巾綁住，非常養眼。村民劉英就領了6萬元利市，「他發財了，不忘記自己的父老鄉親，這樣的人現在太少了，這畢竟花的是他自己的錢」。

鎮長莫練說，鄭大清此次返鄉不僅向全鎮老人派發了900萬左右的利市，還向老人贈送了價值300萬左右的禮物，包括冷氣機、雪櫃、電視等。

（《紅星新聞》）

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