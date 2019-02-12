學霸形象崩壞！《蘭陵王》太子翟天臨論文揭抄襲博士學歷疑似造假

31歲內地男星翟天臨，於2013年在電視劇《蘭陵王》飾演反派高緯，其精湛演技成功打開知名度，他也因為頂着北京電影學院博士的頭銜，被視為學霸演員。未料翟天臨近日卻稱不知道「中國知識資源總庫（知網）」，其後更被踢爆疑似論文抄襲。

翟天臨早前獲北京電影學院授予博士學位。（網上圖片）

據了解，翟天臨上月底在微博貼出一份通知書，稱被北京大學光華管理學院錄用為博士後研究人員。翟天臨其後網絡直播時被網民詢問論文可否在「知網」上查找得到，他卻回應：「知網是甚麼東西？」

由於「知網」是內地最大的期刊論文資料庫，網民認為若有寫論文的人不可能不知道「知網」，加上該網站確沒有翟天臨的論文，質疑其學歷有問題。

翟天臨事後回應稱僅是開玩笑，笑言「我說我不知道一加一等於二也有人信吧」。惟事件持續發酵，有網民翻查同屆的博士答辯名單，發現除了翟天臨外，20人中其餘19人的論文都可以在「知網」上找到。

原作者黃立華教授得知「被抄襲」後，在朋友圈曬出新聞表態「這個表演打假警察的人是要我起來打架嗎」等文字。（翻攝網絡）

另一方面，翟天臨於去年8月在學術期刊刊登一篇近3000字關於「白鹿原」論文，卻被揭發與安徽黃山學院教授黃立華公開發表的署名論文「一個有靈魂深度的人物——《白鹿原》之白孝文論」高度相似，抄襲比率達4成。黃立華教授隨即微信上稱「這個表演打假警察的人是要我起來打假嗎？」

事實上，翟天臨的博士學位是在北京電影學院取得，但按北電規定，學位要求公開發表至少兩篇學術論文，其中一篇更要在國內核心刊物上發表。網民蒐遍資料庫，發現翟天臨署名的兩篇文章，其中一篇是刊於「綜藝報」上，根本算不上是期刊論文；唯一一篇勉強可能算得上的學術論文，則是其發表在《廣電時評》上的「談電視劇中「白孝文」的表演創作」，但字數不到3000字。

北京大學官方微博回應對近日媒體與公眾關注的「翟天臨涉嫌學術不端」一事聲明。（翻設網絡）

面對諸多質疑，翟天臨工作室發出聲明指是有人散播不實及誹謗消息，強調所有論文都是在導師指導下獨立進行，符合北京電影學院研究生論文規範，願意承擔違背論文原創性的所有法律後果。網傳的「學術造假」、「學術摻水」等種種無端猜測，是對翟天臨個人品格，及其母校北京電影學院的嚴重侮辱。

不過，翟天臨「假學歷風波」愈演愈烈。北京大學光華學院發聲明回應，稱對於「翟天臨涉嫌學術不端」一事高度重視，將根據其博士學位授予單位的調查結論按規定做出處理。北京電影學院亦表示已經成立調查組並按照相關程序啟動調查程序，強調校方高度重視學術道德建設，對學術不端行為持零容忍態度。如今該篇《談電視劇<白鹿原>中「白孝文」的表演創作》一文已在「知網」上被撤下。

（綜合報道）