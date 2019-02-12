【偷拍】吉林溫泉谷員工發布女遊客泳裝影片　大量留言涉性騷擾

有內地女網民近日報料稱，自己遭吉林聖鑫世外桃源溫泉谷的工作人員偷拍泳裝影片，並上傳至數個網上影片平台。 內地傳媒《上游新聞》在「快手」等影片平台上發現，名為「吉林聖鑫溫泉」的帳號發布了數十條女性泳裝影片，且大部分影片都穿着暴露。影片下方留言區更驚現大量性騷擾文字，其中一則留言「豔福不淺」則收到影片發布者回覆稱「必須的」。

吉林聖鑫世外桃源温泉谷（圖）疑捲入偷拍醜聞。（網上圖片）

報料者曹女士稱，她和朋友1月20日到位於吉林省吉林市的聖鑫世外桃源溫泉谷遊玩，該間溫泉有一個名為「雪圈」的娛樂項目，遊客可以滑着雪圈衝入溫泉池，尋求驚險刺激。由於雪圈是直接衝入溫泉區，所以曹女士當時身着泳裝，就在進行該娛樂項目時被人偷拍影片。但因天氣寒冷，她當時並未要求查看影片內容。

數日後，曹女士經友人提醒得知，自己的泳裝影片被上傳到線上影片平台「快手」。曹女士還發現，該帳號中還有很多女性遊玩時的泳裝影片。在影片留言區，則有不少網民留下性騷擾言論，例如「皮膚好白」「腳丫子性感」「恨不得把手機塞進去拍了」等。曹女士認為，這樣的行為涉嫌侵犯個人私隱，亦對女性十分不尊重。

景區：僅是工作人員個人行為

曹女士隨後聯絡聖鑫溫泉谷，對方表示這僅是工作人員的個人行為，將對其作出處罰。及後，該賬號僅將曹女士的影片刪除，數十條拍攝其他女性的泳裝影片仍然可以瀏覽。據悉，這些影片的拍攝角度非常大膽，人氣較高的影片已有9000多個讃好。《香港01》今天（12日）在上述影片平台搜尋涉事帳號名稱，發現該賬號已不存在。

在另一個線上影片平台「火山小視頻」，亦有自稱為「聖鑫溫泉」的帳號發布類似內容，有網民留言稱其「豔福不淺」，該賬號回覆「必須的」；同時亦有網民提出質疑，認為在此類場所應保護個人私隱。此外，該溫泉谷景區亦被指冒充國家4A級景區，吉林市旅遊局表示相關做法涉嫌虛假宣傳，將派員前往調查，規範整治其經營行為。

（綜合報道）