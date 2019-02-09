雲南洱海遊客洗車洗衫BBQ屢見不鮮　污染湖泊環境被罰款最高2千

洱海是雲南大理馳名的高原湖泊，亦是中國第七大淡水湖泊，每逢節假日就吸引眾多遊客前往朝聖。不過有網民近日爆料，有四川車牌的自駕遊客大年初三（7日）在洱海遊玩時，竟在湖邊洗車、洗衣，旋即引發大量指責，認為對當地環境造成污染。 洱海保護管理局和大理市警方迅速介入調查，周五（8日）指已與當事人取得聯繫，其已在返回大理路上，自願接受處罰。四川遂寧市政府當晚通報稱，當事人被處以2000元人民幣（下同．折合2330港元）罰款，並對自身行為深表歉意。

在洱海邊洗衣洗車的當事人已自願接受處罰，繳納2000元人民幣罰款。（網上圖片）

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網民爆料指，大年初三（7日）下午3時左右，一輛四川車牌私家車車主到大理自駕遊時，在洱海邊洗車、洗衣服。根據大理白族自治州《洱海保護管理條例》相關規定，凡是將車駕駛到洱海水域內、灘塗地，洗車、駕駛車輛的行為都會污染洱海，都將受到相應處罰。

大理市委宣傳部周五（8日）下午指，在洱海邊洗車的一家人當日上午已經離開大理。大理市洱海管理局、洱海派出所聯絡當事人後，當事人返回大理並願意接受處罰，同時對其行為感到後悔。

四川遂寧市政府當晚發布通報稱，大理市洱海保護管理局依洱海保護管理條例規定，對張姓車主處以2000元人民幣罰款。張姓車主對其行為深表歉意和自責，表示以後會遵守相關法律。

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警方曾籲「2000元洗車不划算」

出人意料是，事件發生後不久，又有網民爆料指有遊客周五（8日）在洱海邊燒烤。洱海保護管理局執法人員接報後及時出動，現場制止燒烤行為，依據洱海保護管理條例規定，沒收燒烤工具並處罰款200元（折合233港元）。

大理洱海因其良好的水質和周邊優美的環境，吸引各地遊客前往遊玩，但洱海洗車事件卻頻傳，每每引發網民熱議。據悉，大理州2018年以來持續深入推進洱海保護治理「七大行動」，採取系列措施保護洱海，提升和穩定洱海水質。至於洗車罰款2000元，則已有數次先例可循，大理警方去年7月通報同類案件時就提醒民眾，「2000元洗一次車真的不划算！別再到洱海裏洗車了。」

（綜合報道）