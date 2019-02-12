【流浪地球】票房報捷惹有心人覬覦　網民爆料出價萬元好評改負評

國產科幻大作《流浪地球》票房報捷，卻惹來有心人士覬覦，內地評論網站「豆瓣」更被發現有人出價1000元（人民幣．下同）甚至1萬元的「負評費」，要求影評人的評星改作最差的1星。出於網站機制，影評修改後原本所擁有的「Like」數目不會改變，結果產生1星影評擁有大量「Like」的錯覺。 豆瓣事後回應指已緊急修正產品功能，評星修改後「Like」數目將會清零。

多位影評人被私訊要求將《流浪地球》評星改為最低的1星，事成後會給予報酬。（微博）

惡意負評的報酬從千元起跳。（微博）

事緣有多位影評人在網上爆料，稱最近在豆瓣上被人私訊要求「流浪地球一切好評評論改成一星」，更許諾事成後會給予1000元的「負評費」。其後就有網民發現，部分擁有數以萬計「Like」的5星影評，被修改為1星後，原有的「Like」不會改變或消失，結果1星評論就因為「Like」數目較多而獲排名較前。

網民質疑《流浪地球》被惡意「負評」，同時批評豆瓣的機制有漏洞，內媒更發現《流浪地球》的總分一度曾高達8.5分，但如今已跌至7.9分。

豆瓣上《流浪地球》的評分如今已從最高的8.5分跌至7.9分。（網頁截圖）

對此豆瓣承認確有發現異常情況，有一篇4星影評被改修為1星，但目前已經被刪除，另頭500篇「Like」數目較多的影評中，有4篇被「跨星」修改。豆瓣重申評分大幅修改屬於非正常評分，不會計入總分，但為避免此類事件發生，目前已緊急修正產品功能，修改評分後，修改前所擁有的「Like」將被清零。

（綜合報道）